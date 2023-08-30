Пышный: Обновление Стратегии развития финсектора — еще один выполненный маяк соглашения с МВФ Сегодня 11:30 — Казна и Политика

Пышный: Обновление Стратегии развития финсектора — еще один выполненный маяк соглашения с МВФ

Обновление Стратегии развития финсектора, предусмотренное Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом, свидетельствует о готовности Украины выполнять свои обязательства.

Это в Фейсбуке подчеркнул глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«Напомню, что обновление Стратегии предусмотрено Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом и является, на мой взгляд, еще одним свидетельством для международных партнеров о нашей готовности выполнять свои обязательства», — отметил глава НБУ.

Он подчеркнул, что утвержденная Стратегия является максимально актуальным отражением видения будущего финсектора в краткосрочной и среднесрочной перспективах, учитывая обстоятельства войны и, соответственно, невероятный уровень неопределенности.

Все инициативы и мероприятия в рамках Стратегии будут направлены на обеспечение финансовой устойчивости страны, недопущение ухудшения ситуации сейчас, на этапе сопротивления российской агрессии (фокус сопротивления) и на создании условий для восстановления и роста экономики Украины после Победы («фокус восстановления»).

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«Это означает, что финансовый сектор будет не просто реагировать на текущие вызовы, он будет проходить этап трансформации и усовершенствования, чтобы способствовать дальнейшему восстановлению и росту экономики», — добавил Пышный.

Напомним, что Национальный банк, Министерство финансов, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердили новую Стратегию развития финансового сектора Украины.

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Укрінформ По материалам:

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