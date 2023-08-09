Возможно ли в Украине снижение налогов: ответ министра финансов — Finance.ua
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Возможно ли в Украине снижение налогов: ответ министра финансов

Казна и Политика
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Возможно ли в Украине снижение налогов: ответ министра финансов
Возможно ли в Украине снижение налогов: ответ министра финансов
Идея президента Владимира Зеленского о снижении налогов после войны может быть реализована. Не исключено, что это сделает уже другое правительство.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью «Радио Свобода».
«Конечно, я разделяю такую ​​позицию президента, подчеркивая, что любые изменения требуют тщательных расчетов и времени, необходимого для этого. Президент это тоже понимает. Он понимает, что, условно говоря, сейчас, когда мы на 50% зависимы от наших партнеров, когда мы в год привлекаем 42 миллиарда долларов, и партнеры хотят, чтобы мы собирали налоги в своей собственной стране. Это очень важно», — сказал он.
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Марченко заявил, что в Украине это не всегда понимают и предлагают сделать «рай и освобождение от налогообложения».
«Нет! Единственная возможность нам получать международную помощь — это собирать налоги. Потому что это ключевой месседж, который нам доносят постоянно. Будете собирать налоги вы — будем убеждать налогоплательщиков мы. Это очень принципиальные вещи», — сказал министр.
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По его словам, президент понимает, что на данный момент это сложно и очень рискованно, и невозможно.
«Поэтому после конца войны вернемся к этому вопросу. Я думаю, что вернемся в любом случае. Может быть другой министр финансов, который сможет этот вопрос реализовать. Другое правительство. Многое изменится», — добавил Марченко.

Справка Finance.ua:

  • президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Раде по случаю Дня Конституции заявил, что является сторонником снижения налогов;
  • «Но сейчас, во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами, мы не можем позволить себе снижать налоги. Но когда Украина победит, сама станет донором для мира, наш уровень возможностей будет выше», — сказал он;
  • в то же время, в Украине с 1 июля 2023 года вернули довоенные налоги, отменив изменения, принятые весной 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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