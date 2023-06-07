Зеленский высказался о налоговой реформе "все по 10" — Finance.ua
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Зеленский высказался о налоговой реформе "все по 10"

Казна и Политика
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Зеленский высказался о налоговой реформе "все по 10"
Зеленский высказался о налоговой реформе "все по 10"
Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает проведение налоговой реформы, в рамках которой снизятся ставки НДС, налог на прибыль и налог на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%, но уже после полномасштабной войны с россией.
Об этом глава государства заявил 6 июня на пресс-конференции.
По его словам, восстановление Украины должно происходить в рамках лучшей налоговой системы Европы, «чтобы наше государство было привлекательным для возвращения». И это касается не только налогов.
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«По-другому невозможно вернуть человека, который, например, в Польше зарабатывает 1 000 евро, а у нас 500−600. Ты не вернешь этого человека. Поэтому будут важны финансовые новации, включая налоговые», — отметил Зеленский.
Он пояснил, что законопроект о налоговой реформе пока не вносят на рассмотрение, поскольку идет война и существуют договоренности с Международным валютным фондом (МВФ).
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«Поэтому мы должны считаться с МВФ. Все международные институты боятся рисков снижения налогов. Когда большие риски из-за выезда бизнеса и потерь рабочих мест, а ты хочешь при этом снизить налоги, конечно же, тебе никто не даст такой возможности», — добавил Владимир Зеленский.

Что известно о налоговой реформе «10 на 10»

В августе 2022 года впервые стало известно, что в Офисе Президента обсуждается концепция новой налоговой реформы, которая предусматривает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.
Реформа предусматривает на одном из этапов отмену ЕСВ, увеличение военного сбора с 1,5% до 3% и переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал.
Глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявлял о ненужности этой реформы. По его словам, у идеологов реформы «все по 10» нет четкой аргументации о целесообразности своей идеи. Еще он пояснил: «Отмена ЕСВ на сегодняшний день не является ни возможным, ни разумным шагом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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