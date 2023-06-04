При каких условиях налогоплательщики освобождаются от уплаты штрафных санкций и пени — Finance.ua
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При каких условиях налогоплательщики освобождаются от уплаты штрафных санкций и пени

Личные финансы
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При каких условиях налогоплательщики освобождаются от уплаты штрафных санкций и пени
При каких условиях налогоплательщики освобождаются от уплаты штрафных санкций и пени
Плательщикам налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, которые будут предоставлять в контролирующие органы уточняющие налоговые декларации за отчетные (налоговые) периоды, приходящиеся на период действия военного положения, не начисляют штрафные санкции и пеню.
В случае самостоятельного исправления налогоплательщиком, с соблюдением порядка, требований и ограничений, ошибок, приведших к занижению налогового обязательства в отчетных (налоговых) периодах, приходящихся на период действия военного положения, такие плательщики освобождаются от начисления и уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 50.1 ст. 50 Кодекса и пени.
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Об этом сообщает Главное управление ГНС во Львовской области.
То есть плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (далее — Налог), которые будут предоставлять в контролирующие органы уточняющие налоговые декларации за отчетные (налоговые) периоды, приходящиеся на период действия военного положения, не начисляют штрафные санкции и пеню.
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Составленные, отправленные (врученные) в 2022 и 2023 годах налоговые уведомления-решения об уплате сумм Налога, по которым не начисляется и не уплачивается Налог, подлежат отмене (отзыву), а денежные обязательства и налоговый долг, определенные контролирующим органом, — аннулированию.
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Чрезмерно уплаченные суммы Налога подлежат зачислению исключительно в счет будущих платежей из этого Налога, а при наличии у такого плательщика налогового долга из Налога — излишне уплаченные суммы зачисляются в счет погашения такого долга.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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