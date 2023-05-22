Уплата налогов за I квартал 2023 года: какие налоги и сборы нужно уплатить сегодня — Finance.ua
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Уплата налогов за I квартал 2023 года: какие налоги и сборы нужно уплатить сегодня

Личные финансы
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Уплата налогов за I квартал 2023 года: какие налоги и сборы нужно уплатить сегодня
Уплата налогов за I квартал 2023 года: какие налоги и сборы нужно уплатить сегодня
Экологический налог, рентная плата, единый налог III группы, туристический сбор. В общей сложности с десяток налогов и сборов, которые следует уплатить за I квартал 2023 года.
Об этом пишет Дебет-Кредит.
Так, 22 мая, является последним днем для оплаты:
  • единого налога за I квартал 2023 плательщиками — юридическими и физическими лицами, отнесенными к III группе;
  • налога на прибыль предприятия за I квартал 2023 г.;
  • части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями по результатам финансово хозяйственной деятельности за I квартал 2023 года;
  • экологического налога за I квартал 2023;
  • рентной платы за специальное использование воды за I квартал 2023;
  • рентной платы за специальное использование лесных ресурсов за I квартал 2023;
  • рентной платы за пользование недрами (для добычи полезных ископаемых/в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых) за I квартал 2023 года;
  • сбора за места для парковки транспортных средств за I квартал 2023;
  • туристического сбора за I квартал 2023;
  • ЕСВ по начисленному, но не выплаченному доходу за апрель 2023 года;
  • авансового взноса по единому налогу за май 2023 плательщиками единого налога I и II групп;
  • единого налога с сумм доходов, облагаемых по ставке 15% и задекларированных в I квартале 2023 года плательщиками единого налога I и II групп.
Напомним, что, несмотря на войну, с 27.05.2022 г. налогоплательщики должны полноценно выполнять свои налоговые обязанности, в частности по уплате налогов и сборов, подаче отчетности, регистрации НН, АН, РК и т. д.
В то же время налогоплательщики, не имеющие такой возможности, освобождены от ответственности, при условии выполнения ими налоговых обязанностей в течение 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения или в течение 60 к. дн. с первого дня месяца, следующего за месяцем возобновления таких возможностей.

Справка Finance.ua:

  • с июля власти могут отменить льготу на уплату единого налога для предпринимателей 1 и 2 группы. То есть теперь ФЛП обязательно будут платить этот взнос;
  • Государственная налоговая служба Украины разработала новый сервис — «Калькулятор налога на имущество». Он предоставляет возможность гражданам самостоятельно осуществлять на вебпортале ГНС расчет сумм налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и платы за землю с физических лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дебет-кредит
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