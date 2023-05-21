Пільгу для ФОПів на сплату єдиного податку скасують — Finance.ua
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Пільгу для ФОПів на сплату єдиного податку скасують

Казна та Політика
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З липня влада може скасувати пільгу на сплату єдиного податку для підприємців 1 та 2 групи. Тобто тепер ФОПи обов’язково сплачуватимуть цей внесок.
Нагадаємо! Раніше Єдиний податок був добровільним до сплати під час воєнного стану.
Також законопроєктом, за який ще не проголосовано, передбачені наступні зміни:
  • Штрафуватимуть за роботу без PPO
З 1 липня за невидачу чека повертається штраф в розмірі 100% - 150% від суми придбаного товару, без видачі чека.
  • Повернуть планові перевірки
Вони не сильно вплинуть на підприємців, хоча ті хто працює без офіційного оформлення й не сплачує податки, будуть вимушені заплатити штраф.
  • Скасують пільгу 2% для ФОПів 3 групи
ФОПи, які перебувають на цій ставці переводяться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%.
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Які податки зараз платять підприємці:
ФОП 1 групи:
  • ЄСВ — 1 474 гривні;
  • єдиний податок — 268,4 гривні;
ФОП 2 групи:
  • ЄСВ — 1 474 гривні:
  • єдиний податок — 1 340 гривень;
ФОП 3 групи:
  • ЄСВ — 1 474 гривні;
  • єдиний податок — 5% від доходу, або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.

Як сплачувати податки в Україні у 2023 році

За матеріалами:
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