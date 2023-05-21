Пільгу для ФОПів на сплату єдиного податку скасують — Finance.ua

Пільгу для ФОПів на сплату єдиного податку скасують Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

З липня влада може скасувати пільгу на сплату єдиного податку для підприємців 1 та 2 групи. Тобто тепер ФОПи обов’язково сплачуватимуть цей внесок.

Нагадаємо! Раніше Єдиний податок був добровільним до сплати під час воєнного стану.

Також законопроєктом , за який ще не проголосовано, передбачені наступні зміни:

Штрафуватимуть за роботу без PPO

З 1 липня за невидачу чека повертається штраф в розмірі 100% - 150% від суми придбаного товару, без видачі чека.

Повернуть планові перевірки

Вони не сильно вплинуть на підприємців, хоча ті хто працює без офіційного оформлення й не сплачує податки, будуть вимушені заплатити штраф.

Скасують пільгу 2% для ФОПів 3 групи

ФОПи, які перебувають на цій ставці переводяться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%.

Які податки зараз платять підприємці:

ФОП 1 групи:

ЄСВ — 1 474 гривні;

єдиний податок — 268,4 гривні;

ФОП 2 групи:

ЄСВ — 1 474 гривні:

єдиний податок — 1 340 гривень;

ФОП 3 групи:

ЄСВ — 1 474 гривні;

єдиний податок — 5% від доходу, або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.

Телеканал 24 За матеріалами:

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