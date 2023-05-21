Пільгу для ФОПів на сплату єдиного податку скасують — Finance.ua

Пільгу для ФОПів на сплату єдиного податку скасують
З липня влада може скасувати пільгу на сплату єдиного податку для підприємців 1 та 2 групи. Тобто тепер ФОПи обов’язково сплачуватимуть цей внесок.
Нагадаємо! Раніше Єдиний податок був добровільним до сплати під час воєнного стану.
Також законопроєктом, за який ще не проголосовано, передбачені наступні зміни:
- Штрафуватимуть за роботу без PPO
З 1 липня за невидачу чека повертається штраф в розмірі 100% - 150% від суми придбаного товару, без видачі чека.
- Повернуть планові перевірки
Вони не сильно вплинуть на підприємців, хоча ті хто працює без офіційного оформлення й не сплачує податки, будуть вимушені заплатити штраф.
- Скасують пільгу 2% для ФОПів 3 групи
ФОПи, які перебувають на цій ставці переводяться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%.
Які податки зараз платять підприємці:
ФОП 1 групи:
- ЄСВ — 1 474 гривні;
- єдиний податок — 268,4 гривні;
ФОП 2 групи:
- ЄСВ — 1 474 гривні:
- єдиний податок — 1 340 гривень;
ФОП 3 групи:
- ЄСВ — 1 474 гривні;
- єдиний податок — 5% від доходу, або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.
Як сплачувати податки в Україні у 2023 році
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