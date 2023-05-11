Налоги для ФЛП: что и когда изменится — Finance.ua

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Налоги для ФЛП: что и когда изменится

Казна и Политика
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Налоги для ФЛП: что и когда изменится
Налоги для ФЛП: что и когда изменится
В мае ситуация с налогами не изменится. Однако в июле следует ожидать отмена льготного налога. Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона прокомментировал, что эти льготы были временными.
Так что с 1 июля предпринимателей ждут следующие изменения:
  • отменят 2% налога для бизнеса с оборотом менее 10 миллиардов гривен;
  • возобновят документальные проверки на территориях, где не ведутся боевые действия;
  • вернут штрафы за невыполнение налоговых обязанностей.

Налоги платят ФЛПы разных категорий

ФЛПы разных групп платят разные суммы налогов для государства. Ситуация такова:
  • ФЛП 1 группы платит ЕСВ — 1474 гривны и единый налог — 268,4 гривны;
  • ФЛП 2 группы платит ЕСВ — 1474 гривны и единый налог — 1340 гривен;
  • ФЛП 3 группы платит ЕСВ — 1474 гривны и единый налог — 5% от дохода или 3%, если дополнительно платит НДС.
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Какие штрафы ждут украинцев, не регистрирующих свой бизнес
Бухгалтер Михаил Смокович в комментарии рассказал, что сам знает нескольких незарегистрированных предпринимателей, но подчеркнул, что за такую деятельность можно получить очень серьезный штраф.
Однако это нарушение, за которое предусмотрена ответственность. Начнём с того, что можно получить штраф в размере от 17 000 до 85 000 гривен за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования. Этот штраф предусмотрен статьей 165 кодекса Украины об административных правонарушениях, — объяснил он.
Также он добавил, что люди без регистрации не платят налоги, поэтому это может только усугубить ситуацию. Если налоговая узнает о вашей деятельности, то к вышеупомянутой сумме вам придется доплатить 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора и штраф за несвоевременную уплату налога 20% за весь период функционирования бизнеса.
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По материалам:
Телеканал 24
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