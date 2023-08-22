Потери от войны, финансовые резервы, выплата зарплат: как бизнес восстанавливается на 18-м месяце войны (инфографика) — Finance.ua

Потери от войны, финансовые резервы, выплата зарплат: как бизнес восстанавливается на 18-м месяце войны (инфографика) Сегодня 09:03 — Фондовый рынок

Потери от войны, финансовые резервы, выплата зарплат: как бизнес восстанавливается на 18-м месяце войны (инфографика)

Все больше представителей малого и среднего бизнеса возобновляют свою полноценную работу после существенного сокращения активности в 2022 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской бизнес ассоциации.

Пока половина опрошенных предпринимателей, объединенных проектом Unlimit Ukraine, а именно 52% работают в полном объеме. Для сравнения, в мае полноценно работали 41%, а годом ранее — 28% компаний. Остальные 41% сейчас работают с ограничениями, и только 7% не работают.

Финансовые резервы

Предприниматели постепенно восстанавливают и увеличивают собственные финансовые резервы. Так, количество МСБ, имеющих резервы на год и более возросло за последние три месяца с 12% до 22%, а количество вообще не имеющих резервов сократилось с 32% до 28%. Пятая часть опрошенных (20%) имеют финансовые резервы на полгода, 23% - на несколько месяцев и 3% - на 1 месяц.

Инфографика: ЕБА

Выплата зарплат

Динамика выплаты заработных плат несколько хуже. За последние три месяца сократилось количество компаний, которые выплачивают заработную плату в полном объеме — с 62 до 56%.

Одновременно с 16% до 24% увеличилось количество тех, что сокращают размер зарплат. Однако есть небольшая положительная тенденция сокращения количества предприятий, у которых нет возможности выплачивать зарплаты, и тех, кто вынужден увольнять работников.

Поддержка ВСУ

Уровень поддержки вооруженных сил и населения не уменьшается — 48% предпринимателей продолжают оказывать финансовую поддержку, а 19% поддерживают своих работников, вовлеченных в оборону страны. Остальные 26% предоставляют услуги, а 23% поставляют продукцию защитникам и тем, кто в этом нуждается.

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У 37% опрошенных компаний есть мобилизованные в ряды ВСУ работники. В частности, у 15% их количество составляет до 10% от военнообязанных работников компании, у 13% достигает 10−20%, у 5% - 20−40% и у 4% - более 40%. В то же время пятая часть респондентов утверждает, что среди мобилизованных есть критические для работы их компании специалисты, к примеру, инженеры, электрики, технологи, механики, IT-специалисты, владельцы предприятий.

Активы на ВОТ

На временно оккупированных территориях остались активы 8% опрошенных предпринимателей. В основном это земельные участки, офисные и производственные помещения, оборудование, дебиторская задолженность.

Потери от войны

Около трети предпринимателей, а именно 31% сообщают, что их бизнес понес потери непосредственно в результате боевых действий. Общие же потери бизнеса от войны продолжают оставаться весьма существенными: 44% оценивают их в сумму до 50 тыс. долларов, 13% - в диапазоне 50−100 тыс. долларов, и 24% сообщают о потерях более 100 тыс. долларов.

Несмотря на значительные потери и трудности, украинские предприниматели сосредотачиваются не только на выживании, но и на развитии: 43% опрошенных МСБ сообщили, что планируют вкладывать новые средства в развитие собственного бизнеса. В то же время, 21% не планируют этого делать, а 36% пока не определились.

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