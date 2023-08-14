Сколько бизнесов проверит Налоговая до конца года — Finance.ua

Сколько бизнесов проверит Налоговая до конца года Сегодня 10:00

Сколько бизнесов проверит Налоговая до конца года

1275 бизнесов проверит налоговую до конца года. В список попали компании с подакцизным товаром, банки и игорный бизнес.

Налоговая служба планировала проверить 1019 компаний и 256 физических лиц до конца года.

Об этом сообщает Опендатабот , ссылаясь на данные Государственной налоговой службы.

В настоящее время ГНС планирует провести документальные проверки в:

896 компаниях, работающих с подакцизным товаром — алкоголь, табак, бензин и т. д. В частности, в список попали ОККО, Socar, Карлсберг Украина, Укртранснафта и т. д. 94 финансовых компаниях, среди которых:

15 банков: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк инвестиций и сбережений, Коминбанк, Глобус, Украинский капитал, Украинский строительно-инвестиционный банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Первый инвестиционный банк, Европейский промышленный банк, Банк «Клиринговый дом», Пиреус банк МКБ, РВС банк.

19 страховых компаний и их подразделений. Так, в список попали компании «ВУСО» и «ТАС».

60 других денежных учреждений.

3. 256 физических лиц.

Кроме того, Налоговая проверит 29 компаний по поводу правильности расчета, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц и ЕСВ. В этом перечне — 17 игорных бизнесов, в том числе Фавбет.

Узнать, запланированы ли проверки относительно вашего бизнеса или партнеров, можно бесплатно в Опендатаботе. Для этого отправьте боту код компании. Если бизнес есть в плане, соответствующая информация появится в карточке компании.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.