МВФ изучает окончательную версию налогового закона — Finance.ua

МВФ изучает окончательную версию налогового закона Сегодня 10:34 — Казна и Политика

МВФ изучает окончательную версию налогового закона

Международный валютный фонд изучает окончательную версию закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» (№ 8401), на соответствие структурному маяку.

Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян в комментарии Укринформу.

«Мы изучаем окончательную версию закона на предмет установления его соответствия согласованной стратегии. Это и определит, был ли выполнен этот структурный маяк или нет», — сообщил Степанян.

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Как утверждает первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, в МВФ не засчитывают выполнение «налогового» структурного маяка, поскольку в части налоговых проверок законопроект был изменен без согласования с МВФ.

Закон должен был снять мораторий на налоговые проверки для крупных хозяйствующих субъектов. Во втором чтении эта норма по инициативе заместителя председателя ОПУ Ростислава Шурмы была отвергнута. В ОПУ предложили вернуться к проверкам по окончании военного положения. Такое предложение поддержало большинство народных депутатов. При этом мораторий сняли частично — для подакцизных товаров, игорного бизнеса и финуслуг.

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Укрінформ По материалам:

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