МВФ изучает окончательную версию налогового закона — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВФ изучает окончательную версию налогового закона

Казна и Политика
97
МВФ изучает окончательную версию налогового закона
МВФ изучает окончательную версию налогового закона
Международный валютный фонд изучает окончательную версию закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» (№ 8401), на соответствие структурному маяку.
Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян в комментарии Укринформу.
«Мы изучаем окончательную версию закона на предмет установления его соответствия согласованной стратегии. Это и определит, был ли выполнен этот структурный маяк или нет», — сообщил Степанян.
Читайте также
Как утверждает первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, в МВФ не засчитывают выполнение «налогового» структурного маяка, поскольку в части налоговых проверок законопроект был изменен без согласования с МВФ.
Место для вашей рекламы
Закон должен был снять мораторий на налоговые проверки для крупных хозяйствующих субъектов. Во втором чтении эта норма по инициативе заместителя председателя ОПУ Ростислава Шурмы была отвергнута. В ОПУ предложили вернуться к проверкам по окончании военного положения. Такое предложение поддержало большинство народных депутатов. При этом мораторий сняли частично — для подакцизных товаров, игорного бизнеса и финуслуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.