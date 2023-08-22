Украина направила в МВФ Дорожную карту по подготовке Национальной стратегии доходов — Finance.ua

Украина направила в МВФ Дорожную карту по подготовке Национальной стратегии доходов Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Украина направила в МВФ Дорожную карту по подготовке Национальной стратегии доходов

Правительство и Министерство финансов в рамках выполнения обязательств по программе расширенного финансирования с Международным валютным фондом (МВФ) разработали и направили ему Дорожную карту по подготовке Национальной стратегии доходов на 2024−2030 годы.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Дорожная карта уже направлена ​​в МВФ, и с МВФ проводят системные регулярные технические миссии по наработке направлений реформирования», — сказал он.

Председатель комитета уточнил, что Стратегия, которая синхронизируется с процессом евроинтеграции, касается всего периода до 2030 года, но есть часть мер, которые уже сейчас можно реализовывать, до победы в войне, а есть часть, которую можно будет осуществить уже только в послевоенный период.

«Диджитализация налоговой и риск-ориентированный подход в ее работе — это то, что должно реализовываться и реализуется уже сейчас, не дожидаясь окончания военных действий», — подчеркнул, в частности, Гетманцев.

По его словам, в этом направлении уже есть определенные успехи: значительно расширен функционал электронного кабинета плательщика, налоговая осуществляет предварительное заполнение деклараций физических лиц, которым воспользовалось более 100 тыс. плательщиков, запущен новый контакт-центр и готово к запуску мобильное приложение, разрабатывают программное обеспечение для э-аудита и э-акциза.

Читайте также Сколько бизнесов проверит Налоговая до конца года

Говоря о Дорожной карте Нацстратегии, председатель комитета сообщил, что она предусматривает изменения в налогообложении труда и доходов физических лиц, внедрение мер по противодействию размыванию налогооблагаемой базы в соответствии с рекомендациями OECD, приближение налогового законодательства к законодательству ЕС, в частности унификацию в сфере косвенного налогообложения — акцизный налог и налог на добавленную стоимость.

Гетманцев добавил, что предполагается также реформирование налогообложения экологическим налогом, то есть концентрация на налогообложении выбросов CO2 вместо того, чтобы облагать налогом местные выбросы, как это делается на сегодня.

«Также это реформирование упрощенной системы налогообложения. Мы хотели бы за образец взять один из примеров налогообложения малого бизнеса, действующего в ЕС. Мы рассматриваем Польшу как ту модель, которая могла бы работать в Украине», — сообщил он.

Читайте также Возможно ли в Украине снижение налогов: ответ министра финансов

Речь идет и о внедрении индивидуальных моделей, направленных на реструктуризацию налогового долга для физических лиц и малого и среднего бизнеса, отметил глава комитета.

По его словам, отдельный крупный блок Национальной стратегии доходов — то, что касается налогового администрирования. «И здесь мы должны сконцентрироваться на внедрении системы управления налоговыми рисками. То есть предусматриваются изменения в организационной системе самой Налоговой службы: расширение департаментов, занимающихся аналитикой, за счет сужения тех департаментов, которые занимаются сплошным контролем за осуществлением плательщиками их деятельности», — пояснил Гетманцев.

Он напомнил, что самая Национальная стратегия доходов должна быть уже в октябре.

Глава комитета уточнил, что публично предлагал так называемой команде налоговой реформы «10−10−10″ присоединиться к работе над стратегией, чтобы перевести дискуссию из плоскости постов, интервью». «Однако я не слышал о приобщении к разработке стратегии никого из экономического блока ОП», — констатировал Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.