Рада планирует унифицировать налоговое законодательство с ЕС, — Гетманцев Сегодня 10:11

Рада планирует унифицировать налоговое законодательство с ЕС, — Гетманцев

В Верховной Раде работают над нацстратегией доходов, касающейся видения налоговой системы Украины до 2030 года. В частности, планируется унифицировать налоговое законодательство с законодательством Европейского Союза. Это касается налога на прибыль, 112 директивы, а также директив по правилам противодействия уклонению от налогообложения ATAD-1 и ATAD-2.

Об этом рассказал глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев в интервью для Forbes Ukraine.

Он сообщил, в частности, что также планируется применить упрощенную систему налогообложения. По его словам, было бы целесообразным взять один из успешных примеров систем, действующих в ЕС, и ввести ее в Украине. «Мы рассматриваем систему Польши. Некоторые параметры там отличаются от украинских. К примеру, если у нас лимит для малого предпринимательства — 7,8 млн грн оборота в год, то в Польше — €2 млн», — добавил он.

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Согласно данным председателя комитета ВР, также необходимо ввести налогообложение доходов. «Я уже озвучивал концепцию объединения ЕСВ, военного сбора и НДФЛ в единый налог и с уменьшением ставки. Мне кажется, как раз в этом случае мы можем рассчитывать на детенизацию заработных плат и компенсировать за счет этого потери бюджета», — объяснил Гетманцев.

Он добавил, что такое решение может принести 200 млрд грн в госбюджет Украины.

Кроме того, планируется введение экологического налога. «Мы должны реформировать его полностью и уйти от налогообложения местных выбросов и сконцентрироваться на налогообложении CO2», — отметил Гетманцев.

Он также рассказал, что еще одним шагом нацстратегии доходов является приведение в соответствие местных налогов к реальным экономическим критериям, а не к «определенным формальным, имеющимся на сегодня».

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