Какая налоговая система устраивает бизнес — исследование Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Какая налоговая система устраивает бизнес — исследование

Упрощение администрирования и детенизация бизнеса возглавили перечень приоритетов возможной налоговой реформы «10−10−10»: за них проголосовали соответственно 60% и 58% опрошенных бизнес-руководителей в исследовании агентства Info Sapiens.

«Всего 21% опрошенных устраивает текущая налоговая система, и только 2% она полностью устраивает. Доля тех, кого текущая налоговая система совсем не устраивает, составляет 30%. Наибольшая доля недовольных — в сфере торговли: здесь доля избравших вариант „совсем“ не устраивает» составляет 47%", — отмечается в результатах.

Согласно опубликованным данным, только 6% опрошенных назвали упрощение администрирования ненужным аспектом, а еще 28% отметили, что это нужно, но не критично. Детенизацию бизнеса считают ненужной 14% респондентов, еще 20% сообщили, что это не критично.

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Непосредственно снижение налогов назвали критически необходимым аспектом реформы 44% опрошенных, еще 33% считают это необходимым, но не критичным, тогда как 19% респондентов сообщили, что это не приоритетно или не нужно.

Как отметили в Info Sapiens, доля тех, кого текущая налоговая система устраивает:

больше среди средних и крупных предприятий, где 36% респондентов она устраивает,

еще 6% — «полностью устраивает».

микробизнес чаще выбирает вариант ответа «совсем не устраивает» — 31%.

Около половины опрошенных (56%) считают, что бизнесы не могут сегодня работать и платить все налоги, не прибегая к оптимизации налогового бремени. Эта доля, опять же, выше среди представителей микро- и малого бизнеса — 58% и 54% соответственно. Средние и крупные предприятия чувствуют себя более устойчивыми: 47% считают, что большинство бизнесов их сферы могут платить все налоги.

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Чаще всего схемы оптимизации налоговой нагрузки применяются в сфере оптимизации налогов на заработную плату и прибыль: 46%-45% опрошенных считают, что к таким схемам прибегают более половины предприятий в их сфере. Еще 39% считают, что более половины предприятий прибегают к схемам оптимизации НДС.

Отвечая на вопрос, какие именно налоги стоило бы снизить, чтобы поощрить бизнес отказаться от схем оптимизации, 68% респондентов назвали налоги на заработную плату, за снижение НДС проголосовали 50% опрошенных, налог на прибыль — 44%. Каждый пятый опрошенный (19%) считает, что необходимо снизить все три налога.

Относительно налогов на зарплату

в среднем респонденты склоняются к ставке 20%,

но средний и крупный бизнес согласны на ставку 25%.

Говоря о ставке НДС, желательной опрошенные указали 10% и менее. Такая же ситуация с налогом на прибыль.

Согласно опросу, 36% бизнес-руководителей лично сталкивались с последствиями целевых показателей налоговых платежей, когда ГНС ​​рассчитывает целевую сумму налогов исходя из оборота компании, а если предприятие их не платит, следуют проверки. Впервые об этом услышали только 10% респондентов.

Отмечается также, что только 11% участников опроса воспринимают органы ГНС как свободные от коррупции (поставили отметки 1 и 2 по 5-балльной шкале). При этом средний и крупный бизнес больше склонен воспринимать органы ГНС как свободные от коррупции (19%). Микробизнес, напротив, чаще ставит оценку 5, что означает высокий уровень коррупции (35%). В целом о высоком уровне коррупции в органах ГНС (оценки 4 и 5) говорят 48% опрошенных.

Основным драйвером общей оценки коррумпированности органов ГНС является сфера блокирования и разблокирования налоговых накладных: 49% опрошенных заявили, что в этой сфере высокий уровень коррупции, а в целом о коррупции в этой сфере говорят 64% респондентов.

Менее коррупционная сфера, по мнению респондентов, — уплата акцизов: 5 баллов ей поставили 8% опрошенных.

Относительно самой реформы «10−10−10»

из всех осведомленных рецензентов — 33%

безусловно ее поддерживают, 51% поддерживают в определенной степени,

в то время как 6% не поддерживают.

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