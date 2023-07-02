Гетманцев объяснил, зачем бизнесу хотят поднять налоги — Finance.ua

Гетманцев объяснил, зачем бизнесу хотят поднять налоги Сегодня 09:04 — Казна и Политика

Гетманцев объяснил, зачем бизнесу хотят поднять налоги

С 1 августа в Украине планируется возобновить довоенный порядок налогообложения и проверок бизнеса. Это одно из требований Международного валютного фонда. Но главное — государственный бюджет крайне нуждается в увеличении доходов.

Об этом сообщил народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передают Новости.Live.

В Верховной Раде проходит доработка законопроекта № 8401 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», который среди прочего предусматривает возобновление довоенного уровня и условий налогообложения бизнеса в Украине.

В частности, документ должен отменить единый налог в 2% и льготы по налогообложению первой и второй группы плательщиков единого налога. Также должны быть возобновлены документальные проверки бизнеса налоговиками и возвращены штрафы за нарушение использования кассовых аппаратов.

Возобновление довоенного формата налогового регулирования бизнеса является требованием Международного валютного фонда и одним из так называемых маяков четырехлетней программы расширенного финансирования Украины на 15,6 млрд долларов.

В рамках этой программы Украина обязалась перед МВФ возобновить довоенный уровень налогов с 1 июля. Но впоследствии стало ясно, что Верховная Рада не успевает принять законопроект к этой дате из-за большого количества поправок. Было решено, что довоенный порядок налогообложения и проверок бизнеса введут с 1 августа.

Зачем возобновлять довоенные налоги

По словам Даниила Гетманцева, упомянутый законопроект должен заменить льготный налог с оборота в размере 2% на налог в размере 5%, который был до войны. Те же бизнесы, которые работали на налог в 2% и обороты которых превышают законодательно установленные лимиты, должны перейти на обычную довоенную систему налогообложения.

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«Мы не повышаем налоги, как, например, США, которые во время Второй мировой войны повысили налоги до 94%. Мы не вводим новые налоги, которые нам предлагали ввести, например НДС в размере 25% или военный сбор 10%. Мы возвращаем налоги на довоенный уровень», — заверил народный депутат.

По его мнению, дискуссия о том, платить во время войны 2% или 5% налога, в то время когда военные на фронте отдают свои жизни ради нашей победы, находится за моральной гранью добра и зла.

«Налог не берется из убытков — он берется с доходов. Полтора года в условиях войны государство поддерживало бизнес за счет низких налогов. Но государственные расходы на оборону увеличиваются — на финансирование 15 новых военных бригад, оснащение военных, ремонт техники и т. д. », — аргументирует Гетманцев.

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Напомним, в начале полномасштабной войны россии против Украины для украинского бизнеса были введены льготные условия налогообложения, в частности:

возможность для ФЛП и юридических лиц являться плательщиками единого налога 3-й группы в размере 2% от суммы дохода;

возможность для ФЛП 1-й и 2-й групп не уплачивать единый налог;

отказ от документальных проверок;

остановка отдельных сроков, определенных налоговым законодательством;

неприменение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, нарушение при уплате ЕСВ и нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций (РРО).

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