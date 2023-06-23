Минфин соберет 10 млрд гривен после возврата довоенной системы налогов — Finance.ua

Минфин соберет 10 млрд гривен после возврата довоенной системы налогов
Украинские власти планируют в ближайшее время возобновить сбор налогов до довоенного уровня, чтобы выполнить свои обязательства перед МВФ, отменив льготы, введенные после вторжения россии.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью агентству Reuters.
Этот шаг принесет правительству дополнительный доход в размере до 10 млрд гривен до конца 2023 года после того, как украинский парламент проголосует за возобновление налогов, сказал Марченко.
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«Мы ожидаем, что восстановление будет (проголосовано. — Ред.) в конце июня или начале июля. Мы даже не можем покрыть наши военные расходы за счет наших налогов, но, по крайней мере, мы можем покрыть часть, и это дает нам некоторое пространство для маневра», — сказал Марченко.
Этот план является частью обязательств, которые Киев согласовал в рамках кредитной программы Международного валютного фонда почти на 15,6 млрд долларов, утвержденной в начале апреля.
Марченко сказал, что правительство также будет настаивать на таможенных реформах во второй половине года, включая введение общей базы данных со странами Европейского Союза, «во избежание незаконной торговли».
Напомним, в январе Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны.
Рада приняла его в первом чтении 29 мая. Ожидалось, что льготы будут отменены с 1 июля, но парламент не успевает одобрить закон во втором чтении.
Кроме того, с 1 июля вернутся довоенные акцизы на топливо и ставка НДС в 20%. Это приведет к повышению цен на бензин и дизельное топливо на 10−15 гривен.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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