В ГНС объяснили, как бизнес вернется к довоенным налогам — Finance.ua

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В ГНС объяснили, как бизнес вернется к довоенным налогам

Казна и Политика
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В ГНС объяснили, как бизнес вернется к довоенным налогам
В ГНС объяснили, как бизнес вернется к довоенным налогам
Государственная налоговая служба разъяснила, как будет происходить переход субъектов хозяйствования с уплаты единого налога по ставке 2% (упрощенной системы налогообложения с особенностями) при принятии соответствующего законопроекта.
Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в Telegram.
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Отмечается, что плательщики третьей группы, уплачивавшие единый налог по ставке 5%, автоматически будут считаться применяющими систему налогообложения, на которой находились ранее.
В то же время вновь созданные субъекты хозяйствования (появившиеся с марта 2022 года) в случае изменения ставки должны подать в Государственную налоговую службу соответствующее заявление не позднее, чем за 15 календарных дней до начала календарного квартала.
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«Если речь идет о ІІІ квартале 2023 года, то заявление следует подать до 15 июня», — уточняет Южанина.
Субъекты хозяйствования, которые являлись плательщиками налога на прибыль, но после отмены упрощенной системы с особенностями намерены остаться плательщиками единого налога третьей группы со ставкой 3 или 5% (при условии соответствия критериям, в том числе по предельному объему годового дохода — 7,5 млрд грн для третьей группы), должны подать в контролирующий орган два заявления:
  • в первом заполнить пункт 5.5 «Отказ от упрощенной системы налогообложения»;
  • во втором (которое необходимо подать за 15 календарных дней до начала ІІІ квартала 2023 года) — заполнить пункт 5.1 «Избрание или переход на упрощенную систему налогообложения» с 01.07.2023 и подпункт 5.1.1, в котором указать третью группу и выбранную ставку единого налога в зависимости от регистрации плательщиком НДС.
При этом налоговики обращают внимание, что плательщик на общей системе может принять решение о переходе на упрощенную систему налогообложения путем подачи заявления один раз в течение календарного года.
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То есть плательщики налога на прибыль, избравшие упрощенную систему с особенностями в 2023 году, не смогут воспользоваться возможностью повторно зарегистрироваться плательщиками единого налога третьей группы со ставкой 3 или 5% в 2023 году.
«По крайней мере, теперь понятно, почему налоговики так настойчиво в последнее время обзванивают плательщиков с просьбой как можно быстрее определиться с системой налогообложения», — написала Южанина.
Напомним, Верховная Рада не успевает отменить налоговые льготы и возобновить проверки для бизнеса с июля по техническим причинам, поэтому эти нормы заработают с 1 августа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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