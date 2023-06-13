В Украине отменят налоговые льготы в связи с официальным окончанием пандемии COVID, - нардеп — Finance.ua

В Украине отменят налоговые льготы в связи с официальным окончанием пандемии COVID, - нардеп Сегодня 14:36

Кабинет Министров сегодня рассмотрит законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, связанных с окончанием карантина, установленного из-за COVID-19. Налоговые льготы действовали три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослава Железняка в Telegram.

Как отметил депутат, ВОЗ в мае отменила статус пандемии COVID-19.

«У нас карантин формально еще действует до 30.06.2023, ну и судя по внесению такого факта закона правительством, то на этом и закончится», — добавил Железняк.

Нардеп добавил, что большинство норм и так теряют свою силу после окончания пандемии, но есть два технических изменения:

в отношении Реестра получателей одноразовой компенсации субъектам хозяйствования;

о временном порядке отгрузки этилового спирта для производства дезинфицирующих средств.

Отмена статуса пандемии

Напомним, 5 мая 2023 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об окончании действия чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, которая была объявлена ​​из-за коронавирусной инфекции в марте 2020 года.

При этом глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что Минздрав сейчас рассматривает возможность отмены карантинных ограничений. По его словам, власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине действует карантин. И в скором времени начнется подготовка к отмене этого постановления, поскольку оно влечет за собой не только противоэпидемические ограничения, но и действия, связанные с субъектами хозяйствования во время карантина.

При этом карантинные нормы в Украине фактически перестали выполнять с началом войны 24 февраля 2022 года.

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