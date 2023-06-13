Стала известна дата, на которую перенесут отмену налоговых льгот для бизнеса — Finance.ua

Стала известна дата, на которую перенесут отмену налоговых льгот для бизнеса Сегодня 12:02 — Личные финансы

Стала известна дата, на которую перенесут отмену налоговых льгот для бизнеса

Верховная Рада не успевает во втором чтении проголосовать за отмену льготной ставки налога в 2% и возврат проверок и штрафов для бизнеса, чтобы эти нормы начали действовать с 1 июля 2023 года (как это изначально планировалось).

начнут действовать на месяц позже, с 1 августа. Потому, как сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на слова главы финансового комитета Даниила Гетманцева, по новому плану депутатов, все изменения, предусмотренные законопроектом,

Кроме того, есть много предложений по отмене штрафов за неиспользование РРО, однако Украина не может пойти на это.

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«У нас есть меморандум с МВФ, где это черным по белому написано. Мы можем много чего хотеть, но есть реалии, прописанные в меморандуме, и от них мы будем отталкиваться как страна, которая хочет получить $115 млрд финансирования за 4 года», — подчеркнул Гетманцев.

Некоторые правки в законопроект № 8401, который должен отменить льготы для бизнеса и вернуть проверки, нардепы еще могут внести. Так, есть правка, по которой действующий режим налогообложения останется для бизнеса в прифронтовых зонах.

Еще одна правка, которую подал Гетманцев и его коллеги, — прописать в законе критерии проверки бизнеса на 2023−2024 годы, по которым будут проверять только тех, кто имеет меньшую налоговую нагрузку, чем в среднем по отрасли, и выплачивает зарплаты ниже средних по отрасли.

Справка Finance.ua

29 мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс, в частности отменяет упрощенную систему налогообложения для ФЛП — ставку единого налога 2%, а также возвращает налоговые проверки и возобновляет штрафы за неиспользование РРО.

Однако уже 13 июня первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что Рада не успевает во втором чтении проголосовать за этот законопроект. По его словам, рассмотрение законопроекта может сдвинуться как минимум на месяц.

По словам Гетманцева, по новому плану депутатов, все изменения, предусмотренные законопроектом, начнут действовать на месяц позже, с 1 августа.

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