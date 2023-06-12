Более 340 тысяч бизнесов все еще пользуются налоговыми льготами. Что изменится с июля — Finance.ua
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Более 340 тысяч бизнесов все еще пользуются налоговыми льготами. Что изменится с июля

Личные финансы
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Более 340 тысяч бизнесов все еще пользуются налоговыми льготами. Что изменится с июля
Более 340 тысяч бизнесов все еще пользуются налоговыми льготами. Что изменится с июля
В Украине все еще используют льготное налогообложение 340 тысяч бизнесов. Уже с июля льгота может быть отменена, а компании и ФЛП будут переведены автоматически на ту группу и ставку, из которой пришли на 2%. Также вернутся штрафы за работу без кассовых аппаратов/РРО. В конце мая Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект.
Об этом пишет Опендатабот.
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Среди топ-100 компаний по обороту по результатам 2022 года две остаются на льготном налогообложении: это ООО «Фора» и ООО «Выгодная покупка» (мультимаркет «Аврора»).
Сейчас, кроме очевидного возврата законодательства в состояние до большого вторжения, для бизнеса существуют такие риски, как возврат ФЛП партнеров во 2-ю группу или переход на общую систему налогообложения компаний/ФЛП, созданных во время действия льгот.
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«Чтобы не подвергаться штрафам и дополнительным налоговым обязательствам, стоит проверять группу единого налога всех контрагентов», — говорят в Опендатабот.
Несмотря на требования 835 постановления и рекомендации Верховной Рады, даже через год после начала войны ГНС остается самым закрытым распорядителем данных. Налоговая служба отказывается раскрыть данные о плательщиках единого налога, аргументируя это безопасностью предпринимателей с временно оккупированных территорий.
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Напомним, после начала полномасштабной войны в апреле 2022 года государство создало налоговую льготу, снизив размер единого налога до 2%. Тогда возможностью воспользовались более 185 тысяч компаний и 40 тысяч ФЛП.

Справка Finance.ua:

  • за три года действия закона об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП до мая 2023 года Государственная налоговая служба провела 54,9 тысяч проверок, по результатам которых наложено 59,7 тысяч штрафов на общую сумму 2 млрд грн;
  • с 1 июня 2023 г. ПриватБанк повысил стоимость некоторых тарифных пакетов для ФЛП и бизнеса, а именно: «Бизнес Старт», «Базовый», «Бизнес комфорт», «Бизнес ПРО», тариф для группы ФЛП.

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По материалам:
Finance.ua
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