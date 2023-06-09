28,9 тысячи новых ФЛП и 3,6 тысячи новых компаний: тренды украинского бизнеса в мае — Finance.ua

28,9 тысячи новых ФЛП и 3,6 тысячи новых компаний: тренды украинского бизнеса в мае Сегодня 14:02

28,9 тысячи новых ФЛП и 3,6 тысячи новых компаний: тренды украинского бизнеса в мае

Количество новых бизнесов месяц-к-месяцу продолжает расти. В мае украинцы зарегистрировали 28,9 тысячи новых ФЛП и 3,6 тысячи новых компаний.

Об этом пишет Опендатабот.

По данным SaaS-платформы для управления бизнесом RemOnline, в мае к апрелю объем заказов у ​​предпринимателей в сфере услуг и торговли вырос на 14%. Это даже больше, чем было в последний месяц перед большой войной.

Превысили довоенный уровень

Увеличили объем заказов и превысили довоенный уровень в Одессе, Львове и Днепре. Только Харьков пока не может выйти на уровень января 2022 года. Количество заказов там снизилось до 74%.

Самые популярные ниши бизнеса

Самыми популярными среди новых пользователей остаются ритейл, авто и мобайл.

Справка Finance.ua:

Украинский малый и средний бизнес почти полностью оправился после шока первых месяцев войны и сегодня активно работает на восстановление Украины. Об этом сообщил член правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев.

Восстановление государства в глобальном смысле должно происходить на средства 80% частного капитала, а для этого нужно создать предпосылки, стимулирующие инвесторов вкладывать в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Свириденко считает, что Украина должна развивать в первую очередь те сектора экономики, у которых есть конкурентные преимущества. Речь идет об аграрной промышленности, зеленой металлургии, машиностроении, деревообработке, IT-отрасли, military-tech, здравоохранении и фармацевтике.



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