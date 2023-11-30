Структурные маяки МВФ и ЕС: аналитики назвали проблемные направления Украины — Finance.ua

Структурные маяки МВФ и ЕС: аналитики назвали проблемные направления Украины Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Структурные маяки МВФ и ЕС: аналитики назвали проблемные направления Украины

Украина вовремя выполняет условия программ МВФ (EFF) и макрофинансовой помощи ЕС. За 9 месяцев работы программы МВФ сделаны необходимые шаги по 16 из 23 структурных маяков МВФ и восемь из 20 условий по программе ЕС. Страна не выполнила или пропустила дедлайн по шести маякам МВФ и трем обязательствам ЕС.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга консорциума украинских аналитических центров RRR4U.

Наиболее проблемными моментами выполнения программы МВФ остаются две задачи в фискальной политике: возврат программы доступных кредитов «5−7-9» к поддержке именно малого и среднего бизнеса, а также разработка планов реформ налоговой и таможенной служб.

Дедлайны по этим маякам прошли в сентябре и октябре соответственно, но они до сих пор не выполнены. Также ряд маяков Украина выполнила с опозданием, отмечается в комментарии RRR4U.

В программе ЕС Украина просрочила обязательства в сфере эффективного управления и энергетики: до сих пор не внедрены нормы закона об админпроцедуре, а также нет Плана мер по восстановлению энергетической инфраструктуры с учетом целей перехода к «зеленой» энергетике. В то же время успешно выполнены обязательства по улучшению работы газовой сферы.

Соблюдать сроки и договоренности еще более важно накануне обновления меморандума с МВФ после второго пересмотра программы. Чтобы получить ссуду в декабре, нужно выполнить все, что задолжали.

Консорциум RRR4U ожидает, что дедлайны будут более четкими в 2024 году при получении помощи от ЕС после запуска новой программы поддержки Ukraine Facility, которая ожидается уже с начала следующего года.

Инфографика: rrr4u.org

Справка Finance.ua:

четырехлетняя программа МВФ для Украины стартовала 3 апреля, когда Минфин получил транш от Фонда в $2,7 млрд;

В июне Украина успешно прошла первый пересмотр программы, получив второй транш на $900 млн. Такая же сумма ожидается и в случае успешного завершения текущих дискуссий.

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