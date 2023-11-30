Структурные маяки МВФ и ЕС: аналитики назвали проблемные направления Украины — Finance.ua
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Структурные маяки МВФ и ЕС: аналитики назвали проблемные направления Украины

Казна и Политика
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Структурные маяки МВФ и ЕС: аналитики назвали проблемные направления Украины
Структурные маяки МВФ и ЕС: аналитики назвали проблемные направления Украины
Украина вовремя выполняет условия программ МВФ (EFF) и макрофинансовой помощи ЕС. За 9 месяцев работы программы МВФ сделаны необходимые шаги по 16 из 23 структурных маяков МВФ и восемь из 20 условий по программе ЕС. Страна не выполнила или пропустила дедлайн по шести маякам МВФ и трем обязательствам ЕС.
Об этом свидетельствуют результаты мониторинга консорциума украинских аналитических центров RRR4U.
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Наиболее проблемными моментами выполнения программы МВФ остаются две задачи в фискальной политике: возврат программы доступных кредитов «5−7-9» к поддержке именно малого и среднего бизнеса, а также разработка планов реформ налоговой и таможенной служб.
Дедлайны по этим маякам прошли в сентябре и октябре соответственно, но они до сих пор не выполнены. Также ряд маяков Украина выполнила с опозданием, отмечается в комментарии RRR4U.
В программе ЕС Украина просрочила обязательства в сфере эффективного управления и энергетики: до сих пор не внедрены нормы закона об админпроцедуре, а также нет Плана мер по восстановлению энергетической инфраструктуры с учетом целей перехода к «зеленой» энергетике. В то же время успешно выполнены обязательства по улучшению работы газовой сферы.
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Соблюдать сроки и договоренности еще более важно накануне обновления меморандума с МВФ после второго пересмотра программы. Чтобы получить ссуду в декабре, нужно выполнить все, что задолжали.
Консорциум RRR4U ожидает, что дедлайны будут более четкими в 2024 году при получении помощи от ЕС после запуска новой программы поддержки Ukraine Facility, которая ожидается уже с начала следующего года.
Инфографика: rrr4u.org
Инфографика: rrr4u.org

Справка Finance.ua:

  • четырехлетняя программа МВФ для Украины стартовала 3 апреля, когда Минфин получил транш от Фонда в $2,7 млрд;
  • В июне Украина успешно прошла первый пересмотр программы, получив второй транш на $900 млн. Такая же сумма ожидается и в случае успешного завершения текущих дискуссий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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