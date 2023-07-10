МВФ дополнил меморандум с Украиной четырьмя маяками относительно налоговой, таможни, ОГТСУ и программы кредитования «5−7−9» — Finance.ua

МВФ дополнил меморандум с Украиной четырьмя маяками относительно налоговой, таможни, ОГТСУ и программы кредитования «5−7−9»
МВФ дополнил программу EFF с Украиной четырьмя структурными маяками о бюджетном кодексе, программе доступных кредитов «5−7-9», ОГТСУ, государственной налоговой и таможенной службах.
Об этом говорится в пересмотренном меморандуме.
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Предлагаются четыре новых маяка для усиления в ближайшей перспективе макроэкономической и финансовой стабильности Украины и подкрепления импульса реформ.
К ним относятся:
- меры для налоговой и таможенной служб;
- возобновление статей Бюджетного кодекса для поддержки подготовки бюджета на 2024 год;
- подготовка концептуальной записки с предложениями по сдерживанию потенциальных фискальных рисков, связанных с программой доступных кредитов «5−7-9»;
- активизация реформы корпоративного управления в «Операторе газотранспортной системы» (ОГТСУ) путем отбора и назначения наблюдательного совета.
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Напомним: по программе EFF недавно было одобрено немедленное выделение второго транша в размере около $890 млн, который будет направлен на поддержку бюджета.
Программа была утверждена 31 марта этого года, а первый транш в размере $2,7 млрд выделен в начале апреля. График программы предусматривает выделение Украине после первого транша трех траншей по $900 млн в середине июня и октября этого года и конце февраля следующего года по результатам первого, второго и третьего пересмотра, когда оценивают выполнение обязательств.
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