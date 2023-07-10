МВФ дополнил меморандум с Украиной четырьмя маяками относительно налоговой, таможни, ОГТСУ и программы кредитования «5−7−9» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВФ дополнил меморандум с Украиной четырьмя маяками относительно налоговой, таможни, ОГТСУ и программы кредитования «5−7−9»

Казна и Политика
67
МВФ дополнил меморандум с Украиной четырьмя маяками относительно налоговой, таможни, ОГТСУ и программы кредитования «5−7−9»
МВФ дополнил меморандум с Украиной четырьмя маяками относительно налоговой, таможни, ОГТСУ и программы кредитования «5−7−9»
МВФ дополнил программу EFF с Украиной четырьмя структурными маяками о бюджетном кодексе, программе доступных кредитов «5−7-9», ОГТСУ, государственной налоговой и таможенной службах.
Об этом говорится в пересмотренном меморандуме.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Предлагаются четыре новых маяка для усиления в ближайшей перспективе макроэкономической и финансовой стабильности Украины и подкрепления импульса реформ.
К ним относятся:
  • меры для налоговой и таможенной служб;
  • возобновление статей Бюджетного кодекса для поддержки подготовки бюджета на 2024 год;
  • подготовка концептуальной записки с предложениями по сдерживанию потенциальных фискальных рисков, связанных с программой доступных кредитов «5−7-9»;
  • активизация реформы корпоративного управления в «Операторе газотранспортной системы» (ОГТСУ) путем отбора и назначения наблюдательного совета.
Читайте также
Напомним: по программе EFF недавно было одобрено немедленное выделение второго транша в размере около $890 млн, который будет направлен на поддержку бюджета.
Программа была утверждена 31 марта этого года, а первый транш в размере $2,7 млрд выделен в начале апреля. График программы предусматривает выделение Украине после первого транша трех траншей по $900 млн в середине июня и октября этого года и конце февраля следующего года по результатам первого, второго и третьего пересмотра, когда оценивают выполнение обязательств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.