Украина получила $890 млн от МВФ — Finance.ua

Украина получила $890 млн от МВФ
Второй транш в размере $890 млн от Международного валютного фонда (МВФ) поступил в общий фонд государственного бюджета Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
«Средства получены как результат успешного первого пересмотра программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF)», — сказано в сообщении.
В настоящее время Украина получила уже 3,59 млрд долларов США от МВФ. Общее финансирование по программе составляет 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ).
Читайте также
«При пересмотре программы EFF эксперты и руководство МВФ отметили значительный прогресс украинской стороны в выполнении структурных мероприятий и количественных критериев эффективности, определенных по программе», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Он добавил, что благодаря предоставленным средствам Украина имеет возможность и дальше сохранять экономическую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета
Справка Finance.ua:
- в конце марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. В рамках этой программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов;
- в рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков как условие для получения дальнейшего финансирования. Эти структурные маяки включают в себя реформы и меры, направленные на улучшение экономического положения страны, в частности в сферах финансового сектора, налоговой системы, бюджетной дисциплины, приватизации, антикоррупционных мер, улучшения бизнес-климата, энергетических реформ и инфраструктурного развития;
- 29 июня Совет директоров МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility — EFF);
- Украина выполнила все соответствующие количественные критерии эффективности за апрель и структурные ориентиры по состоянию на конец июня.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью