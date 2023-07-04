Украина получила $890 млн от МВФ — Finance.ua

Украина получила $890 млн от МВФ Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Украина получила $890 млн от МВФ

Второй транш в размере $890 млн от Международного валютного фонда (МВФ) поступил в общий фонд государственного бюджета Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Средства получены как результат успешного первого пересмотра программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF)», — сказано в сообщении.

В настоящее время Украина получила уже 3,59 млрд долларов США от МВФ. Общее финансирование по программе составляет 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ).

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«При пересмотре программы EFF эксперты и руководство МВФ отметили значительный прогресс украинской стороны в выполнении структурных мероприятий и количественных критериев эффективности, определенных по программе», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он добавил, что благодаря предоставленным средствам Украина имеет возможность и дальше сохранять экономическую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета

Справка Finance.ua:

в конце марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. В рамках этой программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов;

в рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков как условие для получения дальнейшего финансирования. Эти структурные маяки включают в себя реформы и меры, направленные на улучшение экономического положения страны, в частности в сферах финансового сектора, налоговой системы, бюджетной дисциплины, приватизации, антикоррупционных мер, улучшения бизнес-климата, энергетических реформ и инфраструктурного развития;



29 июня Совет директоров МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility — EFF);

Украина выполнила все соответствующие количественные критерии эффективности за апрель и структурные ориентиры по состоянию на конец июня.

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