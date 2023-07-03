МВФ дал Украине время на отмену льготных налогов — Finance.ua

МВФ дал Украине время на отмену льготных налогов Сегодня 08:30 — Казна и Политика

МВФ дал Украине время на отмену льготных налогов

Совет директоров Международного валютного фонда согласился предоставить дополнительное время для принятия правительственного законопроекта № 8401 об отмене 2% единого налога (ЕН), но рассчитывает на принятие закона до конца июля.

Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей на брифинге после решения МВФ о первом пересмотре программы EFF и выделении Украине второго транша $890 млн.

«Мы поняли, что властям нужно дополнительное время, чтобы получить одобрение парламента… Поэтому мы ожидаем, что этот закон будет принят до конца июля», — сказал он на брифинге после решения МВФ о первом пересмотре программы EFF и выделении Украине второго транша $890 млн.

В то же время глава миссии подчеркнул, что это очень важный законодательный акт в контексте программы, построенной на постепенной мобилизации внутренних доходов.

В целом Грей отметил, что за последние восемь-девять месяцев никаких задержек относительно договоренностей в реализации реформ в Украине не было.

Среди ближайших важных структурных маяков программы он назвал реформы в сфере управления и борьбы с коррупцией, в частности, принятие в июле закона о возобновлении декларирования государственных чиновников, непосредственно не вовлеченных в мобилизационные и военные действия, с восстановлением функции НАПК по их проверке и верификации.

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Глава миссии добавил, что в сентябре важным структурным маяком будет внесение поправок в закон о финмониторинге и борьбе с отмыванием средств, чтобы возобновить усиленные меры необходимой осмотрительности в отношении политически значимых лиц (PEP) в соответствии с риск-ориентированным подходом, соответствующим стандартам FATF.

Грей уточнил, что второй пересмотр программы EFF ориентировочно планируется на конец ноября — начало декабря.

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Фінансовий клуб По материалам:

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