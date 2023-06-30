Следующий пересмотр программы МВФ для Украины запланирован на ноябрь-декабрь — Finance.ua

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Следующий пересмотр программы МВФ для Украины запланирован на ноябрь-декабрь

Казна и Политика
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Следующий пересмотр программы МВФ для Украины запланирован на ноябрь-декабрь
Следующий пересмотр программы МВФ для Украины запланирован на ноябрь-декабрь
Международный валютный фонд планирует провести второй пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины, в ходе которого будет приниматься решение о выделении следующего транша в последний месяц этого года.
Об этом сказал в четверг глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй.
«Я ожидаю, что это может произойти в конце ноября — начале декабря», — отметил представитель Фонда.
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В этом контексте он также отметил, что в течение следующих месяцев МВФ будет сосредотачиваться на выполнении украинскими властями запланированных структурных реформ, в частности, в сфере управления и борьбы с коррупцией.
Напомним, МВФ одобрил программу расширенного финансирования EFF для Украины в размере $15,6 миллиарда в конце марта. Программа рассчитана на 48 месяцев.
Ее первый пересмотр был завершен в четверг, 29 июля, по результатам которого Фонд выделил очередной транш Украине на сумму 890 миллионов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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