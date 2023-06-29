Перед решением о транше: Рада поддержала законопроект во исполнение двух маяков из программы МВФ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Перед решением о транше: Рада поддержала законопроект во исполнение двух маяков из программы МВФ

Казна и Политика
65
Перед решением о транше: Рада поддержала законопроект во исполнение двух маяков из программы МВФ
Перед решением о транше: Рада поддержала законопроект во исполнение двух маяков из программы МВФ
Верховная Рада в четверг приняла за основу законопроект № 9346−1д, являющийся исполнением сразу двух «структурных маяков» из программы МВФ.
Решение провели через парламент перед заседанием правления Фонда по Украине сегодня вечером, отметил народный депутат Ярослав Железняк.
Читайте также
«Рада приняла за основу № 9346−1д о внесении изменений в Бюджетный кодекс по обеспечению предсказуемости бюджетной политики и усилению долговой устойчивости. Принятие закона — это выполнение сразу двух „структурных маячков“ из программы МВФ», — написал Железняк в Telegram.
По его словам, в первом чтении нардепы отдали 233 голоса «за».
Новации законопроекта:
  • внесение изменений в закон о государственном бюджете может рассматриваться в Верховной Раде только в случае наличия положительного заключения Министерства финансов
  • возобновление предусмотренных статьей 52 Бюджетного кодекса условий внесения изменений в закон о государственном бюджете, оставив лишь в условиях военного положения неограниченное право на пересмотр расходов сектора безопасности и обороны,
  • возобновление с 1 января 2024 года среднесрочного бюджетного планирования (принятие Бюджетной декларации)
  • возобновление в 2023 году разработки Стратегии управления государственным долгом,
  • предусмотреть, что в 2023—2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям Кабинета Министров, не может превышать 3% плановых доходов общего фонда государственного бюджета, а предельный объем государственных гарантий, предоставляемых на основании международных договоров, будет определяться законом о государственном бюджете.
Читайте также
«Неплохая новость перед заседанием правления МВФ по Украине сегодня вечером», — заметил Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.