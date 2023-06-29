Перед решением о транше: Рада поддержала законопроект во исполнение двух маяков из программы МВФ — Finance.ua

Перед решением о транше: Рада поддержала законопроект во исполнение двух маяков из программы МВФ
Верховная Рада в четверг приняла за основу законопроект № 9346−1д, являющийся исполнением сразу двух «структурных маяков» из программы МВФ.
Решение провели через парламент перед заседанием правления Фонда по Украине сегодня вечером, отметил народный депутат Ярослав Железняк.
«Рада приняла за основу № 9346−1д о внесении изменений в Бюджетный кодекс по обеспечению предсказуемости бюджетной политики и усилению долговой устойчивости. Принятие закона — это выполнение сразу двух „структурных маячков“ из программы МВФ», — написал Железняк в Telegram.
По его словам, в первом чтении нардепы отдали 233 голоса «за».
Новации законопроекта:
- внесение изменений в закон о государственном бюджете может рассматриваться в Верховной Раде только в случае наличия положительного заключения Министерства финансов
- возобновление предусмотренных статьей 52 Бюджетного кодекса условий внесения изменений в закон о государственном бюджете, оставив лишь в условиях военного положения неограниченное право на пересмотр расходов сектора безопасности и обороны,
- возобновление с 1 января 2024 года среднесрочного бюджетного планирования (принятие Бюджетной декларации)
- возобновление в 2023 году разработки Стратегии управления государственным долгом,
- предусмотреть, что в 2023—2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям Кабинета Министров, не может превышать 3% плановых доходов общего фонда государственного бюджета, а предельный объем государственных гарантий, предоставляемых на основании международных договоров, будет определяться законом о государственном бюджете.
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