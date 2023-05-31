Правительство Украины выполнило еще два обязательства перед МВФ — Finance.ua

Правительство Украины выполнило еще два обязательства перед МВФ Сегодня 12:48 — Казна и Политика

Правительство Украины выполнило еще два обязательства перед МВФ

Кабинет министров внес в Верховную Раду проект изменений в Бюджетный кодекс Украины по обеспечению предсказуемости бюджетной политики и усилению долговой устойчивости.

Об этом свидетельствует проект закона № 9346

Как отмечала глава Бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа в Facebook , Украина обязалась зарегистрировать до конца мая (и принять) в рамках выполнения Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

«Речь идет о двух структурных маяках: представление в парламент законопроекта по 1) возобновлению действия статьи 52 Бюджетного кодекса и его усилению с целью уменьшения количества изменений в государственный бюджет (ad-hoc), а также 2) норм по установлению ограничений на предоставление государственных гарантий с четкими критериями их применения», — написала она.

Предложения правительства:

установить, что законопроект о внесении изменений в закон о государственном бюджете может рассматриваться в Верховной Раде только в случае наличия положительного заключения Министерства финансов (сейчас достаточно любого заключения), при этом заключение должно содержать информацию о возможностях финансового обеспечения в текущем году и на среднесрочный период,

возобновить предусмотренные статьей 52 Бюджетного кодекса условия внесения изменений в закон о государственном бюджете, оставив только в условиях военного положения неограниченное право на пересмотр расходов сектора безопасности и обороны,

возобновить с 1 января 2024 года среднесрочное бюджетное планирование (принятие Бюджетной декларации), остановленное в марте прошлого года в связи с полномасштабным вторжением рф,

возобновить в 2023 году разработку Стратегии управления государственным долгом, что тоже остановлено из-за полномасштабного вторжения,

предусмотреть, что в 2023—2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям Кабинета министров, не может превышать 3% плановых доходов общего фонда государственного бюджета, а предельный объем государственных гарантий, предоставляемых на основании международных договоров, будет определяться законом о государственном бюджете. В 2021 году предельный объем предполагался на уровне не более 8,4%, а на 2022 и 2023 годы — не определялся.

«Комитет по бюджету рассмотрит законопроект в ближайшее время», — написала она.

Справка Finance.ua:

МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов;

в рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования;



миссия МВФ работала в Вене с 23 по 30 мая 2023 года. Было достигнуто соглашение об обновленном перечне мер и финансовой экономической политике. Теперь соглашение подлежит утверждению Советом исполнительных директоров МВФ, после чего Украина получит транш в 900 млн долларов.



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