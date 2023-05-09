Нацбанк выполнил еще одно требование МВФ — Finance.ua

Нацбанк выполнил еще одно требование МВФ Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Назначен глава департамента НБУ, созданного по требованию МВФ. Национальный банк Украины назначил директором Департамента интегрированного надзора за банками Андрея Котюжинского.

Как сообщает пресс-служба НБУ, подразделение было создано в конце апреля в соответствии с меморандумом с МВФ. Он будет выполнять все функции реорганизованного департамента банковского надзора, а также функции надзора за теми, кто предоставляет платежные услуги.

Котюжинский имеет 16-летний опыт работы в финансовой сфере и хорошо осведомлен в вопросах риск-менеджмента, бизнес-стратегии и операционной эффективности финансовых институтов.

До назначения он являлся первым заместителем председателя правления банка «Кредит Днепр». В 2019-2021 годах работал директором департамента кредитного риск-менеджмента ОТП Банка . В течение 2009-2012 годов работал в Банк Форум.

Также он работал в крупных международных аудиторских компаниях, принадлежащих к «Большой Четверке» — четырем крупнейшим в мире компаниям, предоставляющим аудиторские и консалтинговые услуги. Являлся директором по консалтингу компаний Делойт в Украине (2018-2019 годы) и PwC Украина (2012-2018 годы).

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УНІАН По материалам:

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