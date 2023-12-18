Кто больше всего финансировал государственный бюджет Украины в 2023 году — Минфин (инфографика) Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Кто больше всего финансировал государственный бюджет Украины в 2023 году — Минфин (инфографика)

Макрофинансовая помощь Европейского Союза стала крупнейшим источником финансирования государственного бюджета Украины в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет $38,4 млрд», — говорится в сообщении.

Наибольшими источниками финансирования государственного бюджета в текущем году были:

макрофинансовая помощь от Европейского Союза — $17,9 млрд;

ОВГЗ — $14,7 млрд (эквивалент);

гранты от Соединенных Штатов Америки — $10,9 млрд;

средства от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования — $4,5 млрд;

льготное финансирование от Канады — $1,8 млрд;

льготное финансирование от Японии — $1,5 млрд.

Инфографика: Минфин

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил , что пакетов поддержки Украины будет больше, и назвал страны, которые их предоставят.

Он также заявлял , что в случае прекращения поступления Западной военной помощи Украине придется воевать так же, как это было в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Сенат США принял законопроект об ассигнованиях на нужды обороны (NDAA) с рекордной суммой разрешенных расходов, а также $300 млн на помощь Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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