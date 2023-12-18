Кто больше всего финансировал государственный бюджет Украины в 2023 году — Минфин (инфографика) — Finance.ua
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Кто больше всего финансировал государственный бюджет Украины в 2023 году — Минфин (инфографика)

Казна и Политика
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Кто больше всего финансировал государственный бюджет Украины в 2023 году — Минфин (инфографика)
Кто больше всего финансировал государственный бюджет Украины в 2023 году — Минфин (инфографика)
Макрофинансовая помощь Европейского Союза стала крупнейшим источником финансирования государственного бюджета Украины в 2023 году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет $38,4 млрд», — говорится в сообщении.

Наибольшими источниками финансирования государственного бюджета в текущем году были:

  • макрофинансовая помощь от Европейского Союза — $17,9 млрд;
  • ОВГЗ — $14,7 млрд (эквивалент);
  • гранты от Соединенных Штатов Америки — $10,9 млрд;
  • средства от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования — $4,5 млрд;
  • льготное финансирование от Канады — $1,8 млрд;
  • льготное финансирование от Японии — $1,5 млрд.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил, что пакетов поддержки Украины будет больше, и назвал страны, которые их предоставят.
Он также заявлял, что в случае прекращения поступления Западной военной помощи Украине придется воевать так же, как это было в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Сенат США принял законопроект об ассигнованиях на нужды обороны (NDAA) с рекордной суммой разрешенных расходов, а также $300 млн на помощь Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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