Как восстанавливается экономика Украины — отчет Dragon Capital Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Как восстанавливается экономика Украины — отчет Dragon Capital

Украинская экономика продолжает восстанавливаться быстрее, чем ожидалось, благодаря росту экспорта морскими портами, стабильному электроснабжению и лучшим, чем ожидалось, урожаям.

Об этом свидетельствует аналитика инвестиционной компании Dragon Capital

Экспорт

«По нашей оценке, в ноябре 2023 года Украина экспортировала около 4.0 млн тонн сырьевых товаров временным морским коридором, по сравнению с 2.0 млн тонн в октябре», — отмечают в компании.

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Хотя увеличение поставок морскими портами частично произошло за счет переориентации на более дорогие наземные маршруты, общие объемы экспорта также растут.

Энергетический сектор

Стабильная работа энергетического сектора также способствовала лучшей, чем ожидалось, экономической активности в октябре-ноябре. Хотя россия, вероятно, возобновит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру зимой, отсутствие дефицита электроэнергии в октябре-ноябре позволило избежать падения объемов производства во многих секторах, которое наблюдалось в этот период в прошлом году.

Блокада границы польскими перевозчиками

Неожиданно неблагоприятным событием стала блокада польских перевозчиков основных пунктов пересечения украинско-польской границы в начале ноября.

«Однако мы считаем, что она будет иметь ограниченное негативное влияние на экономическую активность. Поскольку импорт товаров из ЕС в Украину автомобильными путями превышает экспорт на $1,1 млрд в месяц, блокада приводит к уменьшению внешнеторгового дефицита, который в последние месяцы колебался в диапазоне $2.8−3.0 млрд/мес.», — говорят в Dragon Capital.

Однако блокада снижает доходы бюджета и негативно влияет на производителей товаров с высокой добавленной стоимостью, ориентированных на рынок ЕС, в частности, в пищевой промышленности, деревообработке и производстве автомобильной электроники.

Среди других негативных последствий — дефицит отдельных энергетических материалов, таких как автогаз, задержка волонтерской помощи для фронта и финансовые потери предприятий из-за очередей на пропускных пунктах, хотя из-за сокращения импорта некоторые украинские производители потребительских товаров получают временное конкурентное преимущество.

ВВП

«Учитывая перечисленные факторы, мы повысили наш прогноз роста реального ВВП в 2023 году на 0,7 п.п. до +5,2% г/г. Мы ожидаем, что темпы роста реального ВВП в ноябре-декабре замедлятся с +10,5% в октябре, оцененные Министерством экономики, в основном из-за колебаний производства продукции сельского хозяйства, однако, по нашей обновленной оценке, в четвертом квартале 2023 года реальный ВВП вырастет на 5,0% г/г по сравнению с 3,0%, которые мы оценивали раньше», — прогнозируют в компании, добавив, что сохраняют свой прогноз экономического роста в 2024 году, ожидая, что реальный ВВП увеличится на 4,0% г/г.

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Одним из ключевых драйверов роста станет частичное возобновление экспорта морскими портами и соответственно увеличение производства в связанных секторах (добыча руды, металлургия, грузовые перевозки, внутренняя торговля). Также экономику поддержит развитие внутренней оборонной индустрии.

«По нашим оценкам, реальный ВВП в 2024 году будет оставаться на 22% ниже своего довоенного уровня. В то же время номинальный ВВП в долларах США может достичь своего довоенного уровня в $200 млрд уже в следующем году благодаря относительной курсовой стабильности и высокой среднегодовой инфляции», — отмечают аналитики компании.

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