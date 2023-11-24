Рост ВВП Украины ускорился до 10%. В Минэкономики назвали причины — Finance.ua
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Рост ВВП Украины ускорился до 10%. В Минэкономики назвали причины

Казна и Политика
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Рост ВВП Украины ускорился до 10%. В Минэкономики назвали причины
Рост ВВП Украины ускорился до 10%. В Минэкономики назвали причины
По предварительным оперативным оценкам, в октябре 2023 года рост экономики Украины ускорился до 10,5% (±2%). В целом за январь-октябрь рост ВВП оценивается на уровне 5,5%.
Об этом свидетельствует обзор Минэкономики.
В министерстве напомнили, что в октябре 2022 года падение ВВП оценено на уровне 31,5%, за январь-октябрь 2022 года — минус 28,4%.
www.me.gov.ua
www.me.gov.ua
По данным Минэкономики, в октябре 2023 года почти все виды экономической деятельности сформировали положительный вклад в общий объем ВВП.
«В октябре 2023 года продолжалась положительная динамика ВВП. С одной стороны, высокая урожайность в сельском хозяйстве и благоприятная погода, и, соответственно, высокие темпы уборки урожая, стабильная ситуация в энергетике, работа временного коридора для движения гражданских судов в порты Большой Одессы, предложение товаров и услуг стимулировали динамику ВВП», — говорится в сообщении.
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С другой стороны, значительные разрушения инфраструктуры и основных фондов, сохранение существенных рисков относительно безопасности, ограничение экспортной логистики, медленное восстановление рынка труда, отсутствие достаточного собственного капитала, а также доступных кредитных средств продолжали негативно давить на ВВП, добавили в министерстве.
В октябре наиболее положительный вклад в ВВП имела сфера услуг, в частности сфера государственного управления и обороны, финансирование которой является приоритетным во время войны. Также сфера услуг более цифровизирована и маневренна в своей деятельности, быстро адаптируется к новым условиям и потребностям на рынках. Производственная сфера, понесшая существенные убытки и разрушения во время войны, также добавила положительный вклад в ВВП, но меньше, чем сфера услуг, сообщили в Минэкономики.
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По материалам:
РБК-Україна
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