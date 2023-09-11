Правительство ожидает рост ВВП Украины в этом году на 3−4% - Свириденко — Finance.ua

Правительство ожидает рост ВВП Украины в этом году на 3−4% - Свириденко
Кабинет Министров ожидает роста ВВП Украины в этом году на уровне 3−4% и отмечает улучшение ситуации в промышленности.
Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).
«Рост ВВП будет на уровне 4%. Скептики говорят, что рост составит примерно 3%. В основных отраслях промышленности видим улучшение. Урожай зерна составит около 50 миллионов тонн. Есть определенные проблемы с экспортом, но я думаю, что ситуация улучшится за счет альтернативных маршрутов», — отметила вице-премьер.
Свириденко добавила, что правительство работает над решением проблем экспорта совместно с западными партнерами и финансовыми институциями.
Рынок труда в Украине имеет структурные проблемы, и около 5 миллионов украинцев остаются за границей.
«У безработных нет тех навыков, в которых нуждается рынок труда, поэтому в этом и следующем году мы сосредоточимся на вопросах подготовки и переподготовки, поскольку обеспечить восстановление и отстройку Украины без этого будет невозможно», — добавила Свириденко.
По словам вице-премьера, двумя неотложными шагами, необходимыми для эффективного восстановления, Украины являются поддержка местного бизнеса и страхование рисков.
«Мы в правительстве должны сосредоточиться на двух вещах. Поддержка местного бизнеса, который является налогоплательщиком, что позволит ему платить заработную плату работникам, а нам выплачивать денежное довольствие военным. А также страхование.»
Правительство ожидает, что парламент проголосует поправки и изменения в законодательство, что позволит украинским агентствам страховать как украинские, так и иностранные компании, которые будут вовлечены в восстановление Украины", — резюмировала Свириденко.
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