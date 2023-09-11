Что будет с инфляцией и ВВП в Украине до конца года: прогноз Dragon Capital — Finance.ua

Что будет с инфляцией и ВВП в Украине до конца года: прогноз Dragon Capital Сегодня 09:00

Что будет с инфляцией и ВВП в Украине до конца года: прогноз Dragon Capital

Dragon Capital обновили прогнозы по инфляции, ВВП страны и экономическим ожиданиям.

Потребительская инфляция за последние месяцы замедлялась гораздо быстрее, чем ожидалось. Так, в июле показатель инфляции составил 11,3% г/г по сравнению с пиковым значением 26,6% г/г в конце 2022 года. Месячная динамика базовой инфляции свидетельствует о заметном снижении инфляционного давления, которое, по нашему мнению, было обусловлено рядом факторов, а именно снижением стоимости энергоносителей (бензин и электроэнергия и газ для коммерческих потребителей), улучшением логистики, высоким урожаем некоторых культур (гречки в 2022 году, картофеля и других овощей в этом году) и снижением инфляционных и девальвационных ожиданий.

«Хотя инфляционное давление со стороны расходов частично восстановится в ближайшие месяцы из-за недавнего повышения цен на электроэнергию для коммерческих потребителей и стоимости горючего, мы ожидаем, что показатель потребительской инфляции снизится до 9,0% г/г к концу 2023 года и будет колебаться примерно на на этом же уровне в течение 2024 года», — говорится в прогнозе.

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росте потребления домохозяйств. Стремительное снижение инфляции в этом году сопровождалось скорым восстановлением экономической активности. Восстановлению экономики способствовали снижение дефицита электроэнергии весной, косвенные эффекты от активного экспорта зерна морским коридором, улучшение потребительских настроений и склонности к потреблению. Так, данные отдельных банков свидетельствуют о заметном увеличении покупки товаров и услуг с использованием банковских карт . В то же время летом существенно выросло количество пересечений западной границы украинцами в обе стороны (в среднем на 20% по сравнению с летом 2022 года), поскольку больше граждан позволили себе отдохнуть, в то время как беженцы активнее приезжали навестить своих родственников в Украине. И то и другое свидетельствует о

ВВП

По оценке Dragon Capital, во втором квартале 2023 года сезонно скорректированный реальный ВВП вырос на 5−6% кв/кв, после +2,4% в первом квартале и составил 75% от довоенного уровня. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, реальный ВВП вырос на 22−23% г/г во втором квартале, после -10,5% в первом квартале, на фоне низкой базы сравнения в начале полномасштабной войны.

Но последние опросы предприятий говорят о том, что темпы возобновления экономической активности существенно замедлились в июле-августе.

«Мы ожидаем снижения реального ВВП в четвертом квартале, поскольку враг, вероятно, возобновит атаки на энергетическую инфраструктуру, что повлечет за собой дефицит электроэнергии.

Тем не менее, ввиду быстрого восстановления экономики в первом и втором кварталах, а также активизации проектов быстрого восстановления, которые будут поддерживать экономику во втором полугодии, мы ожидаем, что реальный ВВП в 2023 году вырастет на 4,5% г/г после падения на 29% в 2022 году", — говорят аналитики.

Экономические ожидания

Перспективы роста экономики в 2024 году критически зависят от хода войны. По оценкам Dragon Capital, при условии окончания горячей фазы войны в начале 2024 года, сопровождающегося открытием морских портов для экспорта всех товаров и частичным возвратом беженцев, экономика может вырасти еще на 8% г/г. Однако продолжение горячей фазы войны в течение всего следующего года ограничит темпы роста до 2−3%.

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