В Dragon Capital назвали три шага, необходимых для восстановления Украины — Finance.ua

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В Dragon Capital назвали три шага, необходимых для восстановления Украины

Казна и Политика
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В Dragon Capital назвали три шага, необходимых для восстановления Украины
В Dragon Capital назвали три шага, необходимых для восстановления Украины
Украине для послевоенного восстановления не нужно изобретать велосипед, а просто воспользоваться опытом соседей по западной границе: Польши, Чехии, Словакии.
Об этом во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины заявил Томаш Фиала, CEO Dragon Capital.
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«В послевоенном восстановлении нужно сделать те шаги, которые эти страны сделали еще в 1990-е годы», — сказал он. Фиала назвал три следующих шага:
  • полная либерализация всех цен и тарифов («К сожалению, у нас слишком много популизма, и правительства боятся либерализировать тарифы и цены», — отметил бизнесмен);
  • максимальная приватизация («государство не должно пытаться управлять активами»);
  • сильные институции («Нацбанк здесь является хорошим примером успешно реформированной институции после 2014 года»).
«Нам не нужны законы об инвестиционных нянях, какие-то очень креативные законы о борьбе с олигархами — нам нужно скопировать, что делали другие страны», — резюмировал Фиала.
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По его мнению, эти шаги будут понятны и внутреннему, и зарубежному инвестору.

Справка Finance.ua:

  • в Минэкономики заявили, что восстановление государства в глобальном смысле должно происходить на средства 80% частного капитала, а для этого нужно создать предпосылки, которые будут стимулировать инвесторов вкладывать в Украину;
  • в ООН говорят, что Украине понадобится 411 млрд дол. для восстановления инфраструктуры, пострадавшей от российской агрессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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