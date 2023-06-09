В Dragon Capital назвали три шага, необходимых для восстановления Украины — Finance.ua

В Dragon Capital назвали три шага, необходимых для восстановления Украины Сегодня 21:02 — Казна и Политика

В Dragon Capital назвали три шага, необходимых для восстановления Украины

Украине для послевоенного восстановления не нужно изобретать велосипед, а просто воспользоваться опытом соседей по западной границе: Польши, Чехии, Словакии.

«В послевоенном восстановлении нужно сделать те шаги, которые эти страны сделали еще в 1990-е годы», — сказал он. Фиала назвал три следующих шага:

полная либерализация всех цен и тарифов («К сожалению, у нас слишком много популизма, и правительства боятся либерализировать тарифы и цены», — отметил бизнесмен);

максимальная приватизация («государство не должно пытаться управлять активами»);

сильные институции («Нацбанк здесь является хорошим примером успешно реформированной институции после 2014 года»).

«Нам не нужны законы об инвестиционных нянях, какие-то очень креативные законы о борьбе с олигархами — нам нужно скопировать, что делали другие страны», — резюмировал Фиала.

По его мнению, эти шаги будут понятны и внутреннему, и зарубежному инвестору.

Справка Finance.ua:

в Минэкономики заявили, что восстановление государства в глобальном смысле должно происходить на средства 80% частного капитала, а для этого нужно создать предпосылки, которые будут стимулировать инвесторов вкладывать в Украину;

в ООН говорят, что Украине понадобится 411 млрд дол. для восстановления инфраструктуры, пострадавшей от российской агрессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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