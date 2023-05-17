В ООН порахували, скільки коштів Україні потрібно на відновлення — Finance.ua

В ООН порахували, скільки коштів Україні потрібно на відновлення
Україні знадобиться 411 млрд дол. для відновлення інфраструктури, яка постраждала від російської агресії.
Такі розрахунки ООН опублікувала у доповіді «Світова економічна ситуація та її перспективи».
В Організації об'єднаних націй підкреслили, що в 2022 році Україна втратила частину своїх промислових потужностей та енергетичної інфраструктури, зокрема, через це економіка країни скоротилася на 29,1%.
«Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів», — зазначили в ООН.
За прогнозами ООН, попри зовнішню фінансову допомогу, у 2023 році економіка в Україні перебуватиме у стагнації.
Раніше ЄБРР оцінив відновлення України в $250 мільярдів. У звіті зазначається, що лише 29% економік світу, які вийшли зі збройного конфлікту відновлюють довоєнний рівень ВВП протягом п’яти років.
Довідка Finance.ua:
- раніше Світовий банк оновив оцінку коштів, які знадобляться Україні для відновлення та реконструкції, до 411 млрд доларів;
- у вересні 2022 року установа зробила прогноз у 349 млрд доларів, виходячи зі збитків, завданих Україні протягом трьох місяців повномасштабної агресії росії. Тепер враховано фінансову шкоду за рік війни;
- прем‘єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що до суми завданої шкоди та потреб на відновлення наразі не внесли дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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