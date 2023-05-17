В ООН порахували, скільки коштів Україні потрібно на відновлення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В ООН порахували, скільки коштів Україні потрібно на відновлення

Казна та Політика
106
В ООН порахували, скільки коштів Україні потрібно на відновлення
В ООН порахували, скільки коштів Україні потрібно на відновлення
Україні знадобиться 411 млрд дол. для відновлення інфраструктури, яка постраждала від російської агресії.
Такі розрахунки ООН опублікувала у доповіді «Світова економічна ситуація та її перспективи».
В Організації об'єднаних націй підкреслили, що в 2022 році Україна втратила частину своїх промислових потужностей та енергетичної інфраструктури, зокрема, через це економіка країни скоротилася на 29,1%.
Читайте також
«Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів», — зазначили в ООН.
За прогнозами ООН, попри зовнішню фінансову допомогу, у 2023 році економіка в Україні перебуватиме у стагнації.
Місце для вашої реклами
Раніше ЄБРР оцінив відновлення України в $250 мільярдів. У звіті зазначається, що лише 29% економік світу, які вийшли зі збройного конфлікту відновлюють довоєнний рівень ВВП протягом п’яти років.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Світовий банк оновив оцінку коштів, які знадобляться Україні для відновлення та реконструкції, до 411 млрд доларів;
  • у вересні 2022 року установа зробила прогноз у 349 млрд доларів, виходячи зі збитків, завданих Україні протягом трьох місяців повномасштабної агресії росії. Тепер враховано фінансову шкоду за рік війни;
  • прем‘єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що до суми завданої шкоди та потреб на відновлення наразі не внесли дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.