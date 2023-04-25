Кабмін створив комісію щодо виділення коштів на відновлення України — Finance.ua

Кабмін створив комісію щодо виділення коштів на відновлення України Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Кабмін створив комісію щодо виділення коштів на відновлення України, www.slovoidilo.ua

В Україні запрацює комісія, яка розглядатиме питання виділення коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання.

«Це Фонд, через який Уряд фінансує основні проєкти відновлення. Створена комісія розглядатиме проєкти, які подають відповідальні відомства. Очолить цю комісію віцепрем’єр-міністр з відновлення», — пояснив Шмигаль.

За словами прем’єра, важливим елементом роботи комісії стане те, що інформація про проєкти буде відкритою. Тобто, кожен українець зможе перевірити, на що саме витрачаються кошти в межах програми відновлення. Це, зі свого боку, зможе додати елемент прозорості, який допоможе сформувати рівень довіри між державою й українцями.

«Цього року плануємо реалізувати проекти відбудови на 14 млрд доларів. Й одним із п’яти пріоритетів швидкої відбудови є допомога малому та середньому бізнесу для відновлення нашої економіки. Насамперед мова про програми пільгового кредитування, а також про безповоротні гранти єРобота», — відзначив Шмигаль.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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