Україна потребує $250 млрд інвестицій на 5 років для швидкого відновлення — Finance.ua

Україна потребує $250 млрд інвестицій на 5 років для швидкого відновлення Сьогодні 17:03 — Казна та Політика

Україна потребує $250 млрд інвестицій на 5 років для швидкого відновлення

Швидке відновлення України після завершення війни потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі близько $50 мільярдів на рік завдяки припливу іноземного капіталу, в тому числі приватного.

Про це йдеться у звіті Європейського банку реконструкції та розвитку «Регіональні економічні перспективи».

ЄБРР зауважує, що швидке відновлення країн після збройного конфлікту не є нормою — більшість постконфліктних економік не відновлюються до довоєнного рівня доходу на душу населення навіть у довгостроковій перспективі. Але 29% економік справді досягають довоєнного рівня ВВП на душу населення протягом п’яти років.

«Щоб Україна відновилася протягом п’яти років, її економіка мала б зростати на 14% на рік протягом усього цього періоду. Це підвищить середній ВВП до $225 млрд з приблизно $150 млрд у 2022 році в постійних цінах», — зазначається у повідомленні.

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ЄБРР наголошує, що основною спільною рисою для періодів стійкого надзвичайно високого економічного зростання є високе співвідношення інвестицій до ВВП.

Водночас до повномасштабної війни помірні обсяги інвестицій в Україні в основному фінансувалися за рахунок внутрішніх заощаджень. Приплив капіталу становив лише 3% ВВП на рік у 2010−21 роках. А прямі іноземні інвестиції, як правило, суттєво падають після конфлікту та потребують багато часу, щоб відновитися.

У випадку України подвоєння рівня інвестицій (як частки ВВП) вимагає значного збільшення спроможності країни до їх освоєння, а також структури управління, необхідної для розробки складних проєктів і укладення контрактів. Це також потребуватиме відповідного фінансування, зауважує ЄБРР.

«У цьому сценарії різницю між необхідним рівнем інвестицій і наявними внутрішніми заощадженнями, ймовірно, потрібно буде покрити за рахунок зовнішнього фінансування (чистий приплив капіталу) у розмірі 20% ВВП або $50 млрд на рік», — зазначається у повідомленні.

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У звіті ЄБРР також наголошується на важливості балансу залучення приватного та державного секторів у попередніх постконфліктних реконструкціях разом із важливою роллю зовнішньої допомоги від двосторонніх та багатосторонніх установ.

«Приватні та державні інвестиції, як правило, доповнюють один одного, у постконфліктній ситуації та загалом. Крім фінансування, приватний сектор надає вкрай необхідний технологічний досвід, ноу-хау в управлінні та сфокусованість на економічній ефективності», — йдеться у документі.

У звіті також йдеться про корисність іноземної допомоги як для подолання короткострокової нестачі фінансування, так і для забезпечення виконання умов щодо проведення реформ.

Відсутність такого імпульсу для реформ і більш широких зусиль з побудови надійних економічних і політичних інститутів може перешкоджати приватним інвестиціям, залишаючи «бюрократичний глухий кут, корупцію або високий ступінь неформальності, спричинений інституційним вакуумом».

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України казав, що швидка відбудова України на 2023 рік потребує ще $6,5 млрд, утім, міжнародні партнери здебільшого дають гроші під конкретні проєкти, і їхня реалізація займає тривалий час.

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