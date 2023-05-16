Мінімальне зростання: ЄБРР підтвердило прогноз з економіки України — Finance.ua

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Мінімальне зростання: ЄБРР підтвердило прогноз з економіки України

Казна та Політика
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Мінімальне зростання: ЄБРР підтвердило прогноз з економіки України
Мінімальне зростання: ЄБРР підтвердило прогноз з економіки України
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання економіки України у 2023 році на рівні 1% та на 3% у 2024 році.
Про це повідомляється на сайті ЄБРР.
Як зазначається у прогнозі, після безпрецедентного падіння ВВП України у 2022 році, яке, за оцінками, становило 29,1%, обсяг виробництва у реальному вираженні стабілізувався на рівні близько 70% від довоєнного рівня.
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За даними ЄБРР, більшість підприємств продовжують працювати, хоч і з обмеженими можливостями в умовах війни на виснаження, сконцентрованої на сході та південному сході країни. Виробникам доводиться справлятися з частими перебоями в електропостачанні, збитками для основних фондів та інфраструктури, проблемами з логістикою, нестачею кваліфікованих кадрів та випадковими повітряними нальотами.
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«У цих складних умовах макроекономічна стабільність була збережена завдяки більш чітким графікам зовнішнього фінансування та довгостроковій програмі МВФ, затвердженій у березні 2023 року. Зовнішнього фінансування, мабуть, достатньо для покриття великих дефіцитів зовнішнього та фіскального фінансування та усунення необхідності фінансування дефіциту бюджету у 2023 році», — йдеться у прогнозі.
Інфляція знизилася до 21,3% у річному обчисленні у березні 2023 року і, ймовірно, продовжить знижуватися. Очікується, що валютні резерви залишаться на адекватному рівні, підтримуючи прив’язку обмінного курсу, вважають у ЄБРР.
ЄБРР очікує, що економіка зросте на 1,0% у 2023 році та на 3,0% у 2024 році за умови, що війна триватиме протягом усього цього періоду з тією ж інтенсивністю, що й на початку 2023 року. Проте прогноз вразливий до високої невизначеності та ризиків зниження та підвищення залежно від динаміки війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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