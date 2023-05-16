Єврокомісія вперше представила економічний прогноз для України — Finance.ua

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Єврокомісія вперше представила економічний прогноз для України

Казна та Політика
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Єврокомісія вперше представила економічний прогноз для України
Єврокомісія вперше представила економічний прогноз для України
Єврокомісія у понеділок вперше підготувала економічний прогноз для України, який виявився позитивним.
«Після падіння приблизно на 29% минулого року, українська економіка, як очікується, «зросте на 0,6% цього року і на 4,0% у 2024 році», — заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, представляючи дані.
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За словами Джентілоні, економіка України, на яку напала росія, виявилася «надзвичайно стійкою».
Втім, прогноз для України «схильний до надзвичайної невизначеності і вирішальною мірою залежить від розвитку війни», визнає Єврокомісія у своєму весняному звіті.
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Єврокомісія зазначає, що її прогнозна публікація вперше містить огляд структурних особливостей економіки, останні показники та перспективи для України, Молдови та Боснії та Герцеговини, яким Рада ЄС надала статус кандидата на членство в Євросоюзі у червні та грудні 2022 року.
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Як відомо, Єврокомісія у червні оприлюднить попередню оцінку щодо прогресу України у реформах, необхідних для відкриття переговорів про членство у ЄС.
Нагадаємо, за результатами дослідження, яке провів консорціум українських аналітичних центрів, підсумкова оцінка виконання Україною «євроінтеграційних» критеріїв склала 6,8 бала з 10, тобто перевалила за дві третини.
На цьому тлі початок переговорів про вступ до ЄС у 2023 році видається цілком реальним завданням.

Довідка Finance.ua:

  • Організація Об'єднаних Націй оцінює падіння української економіки у 2022 році у понад 35%. Прогнозів на 2023 рік в ООН не робили через невизначеність;
  • у березні Міністерство економіки переглянуло макропрогноз на 2023 рік. Відомство погіршило прогноз зростання ВВП в Україні з 3,2% до 1% — передусім через припущення, що воєнні дії не завершаться в середині 2023-го, а триватимуть «майже цілий рік».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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