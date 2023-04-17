Держстат дав оцінку падіння економіки України за 2022 рік — Finance.ua
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Держстат дав оцінку падіння економіки України за 2022 рік

Казна та Політика
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Держстат дав оцінку падіння економіки України за 2022 рік
Держстат дав оцінку падіння економіки України за 2022 рік
Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту України за 2022 рік. Реальний ВВП скоротився на 29,1%.
Про це свідчать дані Держстату.
За даними статистичного відомства, у першому кварталі 2022 року ВВП скоротився на 14,9%, у другому кварталі — на 36,9%, у третьому кварталі — на 30,6%, у четвертому кварталі — на 31,4%.
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Номінальний валовий внутрішній продукт за 2022 рік оцінюється в 5 191 млрд гривень, зміна дефлятора ВВП — 34,3%.
При цьому кінцеві споживчі витрати домогосподарств упали на 26,7%, витрати сектору загального державного управління зросли на 18%.
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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оновив прогноз економіки України на 2023-2027 роки. За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%. На 2023 прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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