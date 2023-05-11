Мета – $9000 ВВП на людину на рік: бізнес запропонував державі план порятунку економіки — Finance.ua

Мета – $9000 ВВП на людину на рік: бізнес запропонував державі план порятунку економіки
Україні для відновлення та розвитку необхідно досягти зростання економіки від 10% на рік протягом 10 років.
Про це йдеться у заяві представників бізнесу, опублікованій на сайті Спілки українських підприємців.
«Якщо нам це вдасться, економіка держави зросте у 2,6 раза і ми отримаємо близько $9000 ВВП на людину на рік. Тобто вийдемо майже на 60% поточного ВВП Польщі», — вважають експерти.
На думку бізнесу, для створення в країні сприятливого інвестиційного клімату слід зупинити тиск правоохоронців на незалежних підприємців та забезпечити невідворотність покарання чиновників за такі дії.
Так, підприємці пропонують затвердити індустріальну політику та визначити напрями підтримки у сферах інфраструктури, податків, трудових відносин, кредитування експорту та швидкої компенсації ПДВ.
Серед запропонованих реформ експерти також назвали:
- дерегуляційну гільйотину та ліквідацію інфраструктурного монополізму (безкоштовне та швидке підключення до електро- та газових мереж);
- створення кращого податкового режиму у Європі через спрощене адміністрування та низькі ставки;
- надання місцевим органам влади права створювати промислові експортні вільні та безподаткові економічні зони;
- стимулювання конкуренції серед місцевих громад за залучення інвестицій та спрощення трудового законодавства;
- запровадження лише тих регуляцій, які сприяють конкурентоспроможності;
- серйозне скорочення бюджетних видатків (крім оборони та безпеки країни);
- забезпечення ризик-орієнтованого підходу та проходження митниці компаніями з позитивною діловою репутацією в будь-яку країну за 1 годину;
- гарантування швидкого відшкодування ПДВ на промисловий експорт.
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