Нацбанк прогнозує потужний сплеск економіки в найближчі місяці — Finance.ua

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Нацбанк прогнозує потужний сплеск економіки в найближчі місяці

Казна та Політика
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Нацбанк прогнозує потужний сплеск економіки в найближчі місяці
Нацбанк прогнозує потужний сплеск економіки в найближчі місяці
У другому кварталі 2023 року економіка України почне відновлення відразу на 15,9%, враховуючи низьку базу другого кварталу минулого року, коли спад склав 36,9%
Згідно з інфляційним прогнозом НБУ спад реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року сповільнився до 13,5% з 31,4% та 30,6% відповідно у четвертому та третьому кварталах 2022 року.
НБУ прогнозує, що в третьому і четвертому кварталах цього року зростання сповільниться відповідно до 3,9% і 3,7%, а загалом за цей рік реальний ВВП зросте на 2,0% після падіння на 29,1% в минулому.
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Описана траєкторія істотно краща за січневу оцінку НБУ, в якій зростання по року прогнозувалося лише на 0,3%. Тоді Нацбанк очікував спаду в першому кварталі на 19,5%, зростання в другому на 11,7%, в третьому — на 1,5% і в четвертому — на 8,2%.
На наступний рік НБУ, як і повідомлялося, поліпшив прогноз зростання з 4,1% до 4,3%, а в 2025 році очікує, як і раніше, його прискорення до 6,4%. Ймовірність ризику відновлення енергодефіциту через пошкодження інфраструктури Нацбанк тепер оцінює нижче 15% проти 15-25% у січневому звіті.
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З імовірністю 15-25% Нацбанк допускає такі ризики, як посилену еміграцію і розбалансування державних фінансів.
«Базовий сценарій передбачає відчутне зменшення ризиків безпеки з початку 2024 року, що сприятиме повноцінному розблокуванню морських портів, зниженню премії за суверенний ризик і поверненню в Україну вимушених мігрантів», — наголошується в звіті.
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Ключовим ризиком для цього прогнозу залишається більш тривалий термін і інтенсивність війни, що може загальмувати економічне відновлення і погіршити інфляційні та курсові очікування, підкреслює Нацбанк.
Ймовірність ризику затягування війни та її ескалації Нацбанк оцінює, як і кварталом раніше, на рівні від 25% до 50%. До цього де рівня він підвищив і ризик припинення роботи «зернового коридору», який раніше був у межах 15-25%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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