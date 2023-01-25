Чи скоротяться інвестиції: ЄБРР назвав суму вкладів в Україну у 2023 році — Finance.ua

Чи скоротяться інвестиції: ЄБРР назвав суму вкладів в Україну у 2023 році Сьогодні 15:14

Чи скоротяться інвестиції: ЄБРР назвав суму вкладів в Україну у 2023 році

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) не скоротить 2023 року обсяги інвестицій в Україну в порівнянні з інвестиціями у 2022 році (1,7 млрд євро).

Про це повідомив керівний директор банку зі Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

«ЄБРР не скоротить інвестицій у 2023 році. Ми хочемо зберегти ту саму кількість активностей, якщо не більше, що й у 2022 році, але очевидно, що ми маємо залишатися екстремально гнучкими щодо напрямів інвестування», — сказав він під час конференції ЄБРР у середу.

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Він додав, що фокус організації загалом такий самий, як і торік, це, зокрема, продовольча безпека, інфраструктура та стійкість приватного сектору. Однак, за його словами, структура цих сфер може змінюватися залежно від ситуації.

Патроне зауважив, що 2023 року ЄБРР, можливо, сфокусується більше на логістичному транспорті та муніципальній інфраструктурі.

Скільки коштів отримала Україна від ЄБРР у 2022

Як йдеться у пресрелізі ЄБРР, наданому Finance.ua, Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в Україні €1,7 млрд у 2022 році та мобілізував ще €200 млн через партнерські банки. Це становить понад 10% від загального обсягу діяльності Банку.

«Таким чином, ЄБРР виконує свої зобов’язання інвестувати в Україні €3 млрд до кінця 2023 року, користуючись винятковою підтримкою акціонерів і донорів, які беруть на себе частину ризику, пов’язаного з відповідними інвестиціями Банку», — йдеться у пресрелізі.

ЄБРР спрямував €1,7 млрд на підтримку реального сектору економіки України, що включало у себе інвестиції у життєво важливу інфраструктуру, енергетичну та продовольчу безпеку, торгівлю та підтримку приватного сектору. Ще €200 млн було мобілізовано через банки-партнери.

Банк також мобілізував у 2022 році €1,4 млрд донорських коштів, у тому числі у формі нефінансованих гарантій, що використовуються для підтримки України та інших країн, які вже зазнали і зазнаватимуть найбільшого впливу війни у 2022- 2023 роках. ЄБРР узяв на себе 60% ризику, пов’язаного з інвестиціями в Україні у 2022 році.

Одним з яскравих прикладів діяльності ЄБРР в Україні у 2022 році, яка дозволила успішно залучити додаткові іноземні гранти, стало надання влітку минулого року по €150 млн «Укрзалізниці» та «Укренерго» на екстрену підтримку ліквідності. Ці кошти були важливими для забезпечення безперебійного надання послуг залізничних перевезень та електропостачання.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку під гарантії Королівства Нідерландів надає 25 мільйонів євро на підтримку аграрного бізнесу в Україні та забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

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