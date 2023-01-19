ЄБРР очікує рекордних збитків за минулий рік — Finance.ua
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ЄБРР очікує рекордних збитків за минулий рік

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Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Європейський банк реконструкції та розвитку очікує рекордних збитків у 2022 році, насамперед через втрати від своїх портфельних активів у росії та білорусі.
Про це заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв’ю Reuters у Давосі, де зараз проходить Всесвітній економічний форум.
До війни проти України у банку було близько $1 млрд у портфелі, орієнтованому на росію та білорусь.
«Ми очікуємо на рекордні збитки після рекордного прибутку роком раніше», — сказала вона в кулуарах щорічного ВЕФ у Давосі.
Раніше банк повідомив про рекордні інвестиції у 2022 році у розмірі близько 13,1 млрд євро і розраховує продовжити інвестиції, спрямовані на забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки.
ЄБРР, який працює приблизно у 40 країнах світу, у 2023 році сподівається збільшити інвестиції на Близькому Сході та в Африці, особливо в Єгипті. Банк може зробити рекордні інвестиції у Тунісі.
Рено-Бассо підтвердила зобов’язання банку направити Україні 3 млрд євро до кінця цього року, зокрема для допомоги у відновленні інфраструктури. Це означатиме виділення 1,3 млрд євро у 2023 році після виплати минулого року 1,7 млрд євро.
Вона також очікує, що розширення банку в країнах Африки на південь від Сахари та в Іраку, відкладене через війну рф проти України, повернеться до порядку денного на 2023 рік.
Нагадаємо, всі головні меседжі з Всесвітнього економічного форуму Finance.ua збирає в одному матеріалі.👇🏻

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