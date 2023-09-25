В Госстате сообщили, как рос ВВП во II квартале 2023 года — Finance.ua
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В Госстате сообщили, как рос ВВП во II квартале 2023 года

Казна и Политика
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В Госстате сообщили, как рос ВВП во II квартале 2023 года
В Госстате сообщили, как рос ВВП во II квартале 2023 года
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2023 вырос на 19,5% по сравнению со вторым кварталом 2022 после падения на 10,5% в первом квартале и 31,4% в четвертом квартале прошлого года.
Согласно оперативной оценке Госстата, обнародованной в пятницу, по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП во втором квартале этого года вырос на 0,8%.
Как сообщалось, всего за прошлый год ВВП Украины, по данным Госстата, упал на 29,1%.
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Нацбанк Украины в конце июля повысил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2 до 2,9%, однако снизил его на 2024 год с 4,3 до 3,5%. В то же время во втором квартале этого года он оценил рост в 18,1%.
Министерство экономики прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году до 4%, а в следующем году — на 5%.

Справка Finance.ua:

  • Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины к аналогичному периоду прошлого года в июле замедлился до 8% с 15% в июне, прежде всего из-за высокой статистической базы, так как темпы падения ВВП в третьем квартале прошлого года существенно замедлились, считает Институт экономических исследований политических консультаций (ИЭИ)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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