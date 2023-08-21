Зростання реального ВВП України в липні сповільнилося до 8% — ІЕД — Finance.ua
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Зростання реального ВВП України в липні сповільнилося до 8% — ІЕД

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Зростання реального ВВП України в липні сповільнилося до 8% — ІЕД
Зростання реального ВВП України в липні сповільнилося до 8% — ІЕД
Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України до аналогічного періоду минулого року в липні сповільнилося до 8% з 15% у червні, насамперед через високу статистичну базу, тому що темпи падіння ВВП у третьому кварталі минулого року суттєво сповільнилися, вважає Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).
«Економічна активність поки що не наблизилася до довоєнної: за нашою оцінкою, ВВП впав на 25% порівняно з липнем 2021 року», — йдеться в щомісячному економічному моніторингу ІЕД.
Інститут оцінив збільшення реальної валової доданої вартості (ВДВ) у липні в переробній промисловості у понад 20% через відновлення всіх галузей з низької бази, тоді як у видобувній промисловості зростання було невеликим.
На думку експертів ІЕД, у сільському господарстві зростання в липні становило майже 5%, передусім через нижчу статистичну базу липня 2022 року. Урожай зернових був близьким до минулорічного завдяки вищій врожайності.
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«Темпи приросту реальної ВДВ на транспорті сповільнилися до 9% р/р, тоді як ВДВ у торгівлі продовжувала стрімко зростати — на близько 27% р/р», — зазначається у звіті.
Як повідомлялося, Держстат поки що не публікував своєї оцінки динаміки ВВП України в другому кварталі, тоді як за підсумками першого він повідомив про падіння економіки на 10,5%.
Раніше ІЕД оцінив зростання ВВП України в другому кварталі цього року приблизно в 20−21%: майже 22% у квітні, 20,9% у травні та 15,3% у червні.

Довідка Finance.ua:

  • на думку Нацбанку, ВВП України у другому кварталі зріс на 18,3%. НБУ прогнозує, що в третьому кварталі 2023 року відновлення економіки сповільниться до 4,6%, а в четвертому — до 1,8%, що виведе на річне зростання на 2,9%;
  • раніше президент Володимир Зеленський у Верховній Раді заявив, що валовий внутрішній продукт України (ВВП) за наступні десять років повинен зрости до 1 трильйона доларів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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