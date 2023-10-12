Госдолг Украины через два года превысит 100% ВВП — МВФ — Finance.ua
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Госдолг Украины через два года превысит 100% ВВП — МВФ

Казна и Политика
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Госдолг Украины через два года превысит 100% ВВП — МВФ
Госдолг Украины через два года превысит 100% ВВП — МВФ
Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в текущем году до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, по итогам 2025 года госдолг превысит 100% ВВП.
Об этом говорится в докладе «Финансовый монитор», который представил в Марракеше директор Финансового департамента МВФ Виктор Гаспар.
Отмечается, что общий госдолг Украины в 2021 году — до полномасштабного вторжения россии — составлял 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 78,5%, по итогам этого года ожидается рост до 88,1%.
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К тому же в Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины будет расти до 98,6% в следующем году и достигнет пикового значения 100,7% в 2025-м, после чего ожидается его постепенное уменьшение.
Напомним, Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины по итогам этого года на уровне 2%, в апрельском прогнозе Фонд ожидал сокращения украинской экономики на 3%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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