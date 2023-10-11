Украина подходит ко второму пересмотру программы расширенного финансирования МВФ — Пышный Сегодня 16:19 — Казна и Политика

Украина подходит ко второму пересмотру программы расширенного финансирования МВФ — Пышный

Украина на пороге второго пересмотра программы расширенного финансирования Фонда, поэтому ключевой фокус внимания на том, что сделано для его прохождения и общего прогресса в течение года.

Об этом в Фейсбуке написал глава Национального банка Андрей Пышный.

«Одна из магистральных встреч в Марракеше — с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой. Мы на пороге второго пересмотра программы расширенного финансирования Фонда, поэтому ключевой фокус внимания на том, что сделано для его успешного прохождения и общем прогрессе Украины в течение года», — сообщил Пышный.

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По его словам, программа МВФ задает очень четкий периметр трансформации и реформирования, которые должны пройти наша страна и финансовый сектор в том числе. Каждый пересмотр по программе — определенная качественная верификация выполненных задач как для нас, так и для партнеров и донорской коалиции. Экспертность Фонда на высоком уровне и доверие к их выводам соответствующие.

«В очередной раз отмечу глубокую личную вовлеченность госпожи Кристалины в вопрос обеспечения финансирования для Украины. Без сомнений, Фонд осознает, что достаточность и своевременность международной финансовой помощи критически важны для финансовой устойчивости страны. Во время встречи подробно проговорили потребности на 2024 год и нашу готовность двигаться по программе так быстро, как это только будет возможно», — заметил Пышный.

Он добавил, что партнеры понимают уровень неопределенности, в котором приходится работать, отметив, что Украина продемонстрировала высокую способность выполнять взятые на себя обязательства даже в таких условиях.

«Проговорили текущие результаты — с чем мы подходим к пересмотру. НБУ выполнил все обязательства, однако в целом есть дискуссионные вопросы на повестке дня будущей миссии МВФ. Готовимся очень основательно. Если пройдет все по плану, то в этом году Украина совокупно получит от МВФ $4, 5 млрд», — подытожил глава НБУ.

Напомним, в Марокко 9 октября стартовало Ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка. Среди самых важных тем — влияние российской войны на глобальную экономику, продолжение финансовой поддержки Украины, вызовы для продовольственной безопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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