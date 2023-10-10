МВФ дал прогноз курса доллара к гривне на ближайшие годы — Finance.ua

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МВФ дал прогноз курса доллара к гривне на ближайшие годы

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МВФ дал прогноз курса доллара к гривне на ближайшие годы
МВФ дал прогноз курса доллара к гривне на ближайшие годы
Международный валютный фонд прогнозирует девальвацию уже в конце 2023 года. В следующем году курс доллара может превысить 40 гривен за доллар.
Об этом сообщает World Economic Outlook (октябрь 2023).
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару будет составлять:
  • 2023 год — 37,5 грн/доллар;
  • 2024 год — 41,4 грн/доллар;
  • 2025 год — 46,0 грн/доллар;
  • 2026 год — 48,9 грн/доллар;
  • 2027 год — 51,3 грн/доллар;
  • 2028 год — 53,9 грн/доллар.
Учитывая, что НБУ до начала октября держал курс на уровне 36,6 грн/доллар, до конца года должна произойти существенная девальвация, чтобы среднегодовой курс вышел на уровень 37,5 грн/доллар.
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Однако следует отметить, что ожидания МВФ в последние годы никогда не совпадали с реальным курсом в Украине.
При этом курс доллара в расчетах МВФ на 2024 год (41,4 грн/доллар) аналогичен тому, что правительство заложило в проект госбюджета в следующем году.
Напомним, 2 октября на сайте Национального банка Украины появилось сообщение о том, что НБУ «внедряет управляемую гибкость обменного курса, которая усилит устойчивость валютного рынка и экономики». Что это значит и что будет дальше с курсом?

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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