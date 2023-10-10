«Очередной вброс»: глава НБУ прокомментировал новости о своем увольнении — Finance.ua

«Очередной вброс»: глава НБУ прокомментировал новости о своем увольнении Сегодня 16:40

«Очередной вброс»: глава НБУ прокомментировал новости о своем увольнении

Во вторник, 10 октября, в СМИ появилась информация, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал заявление об увольнении с должности.

Отмечалось, что официальная причина увольнения, указанная в заявлении, — состояние здоровья. Заявление Пышный написал, находясь за рубежом, — в Марокко, куда он на днях отбыл с официальным визитом в составе официальной делегации Украины для участия в Ежегодном собрании Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Также отмечалось, что вопрос возвращения Пышного в Украину остается открытым.

Реакция Пышного

«Узнал, что я якобы написал заявление об увольнении с должности Главы НБУ и избрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности. Не более чем очередной вброс. Работаем дальше, обязательно вернемся в Украину с результатами», — написал глава НБУ на странице Facebook.

Он также рассказал о результатах переговоров в Марракеше.

«У нас есть положительные отзывы о работе команды НБУ в течение года. Партнеры видят наши усилия для формирования положительных макроэкономических трендов, и главное результаты в направлении макроэкономической стабилизации и обеспечения финансовой стабильности. Коллеги отметили наши профессиональные действия и при переходе к управляемой гибкости курса. Важно, что нам удалось построить круг доверия среди международных партнеров. Это было и остается один из моих ключевых приоритетов. Со своей стороны уверю, что мы движемся в выполненные программы МВФ, максимизируя усилия для получения на 100% положительного результата. Успешно пройти второй пересмотр — наша приоритетная задача», — подчеркнул Пышный.

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